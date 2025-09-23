Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Navratri 2025: दंतेश्वरी माई जी के आगमन में, आस्था की ज्योत प्रज्वलित, देखें Photo

Navratri 2025: मंदिरों और पंडालों में भव्य सजावट की गई है, वहीं श्रद्धालु माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ने लगे हैं।

रायपुर

Shradha Jaiswal

trilochan manikpuri

Sep 23, 2025

Navratri 2025: दंतेश्वरी माई जी के आगमन में, आस्था की ज्योत प्रज्वलित, देखें Photo

Navratri 2025: छत्तीसगढ़ में शक्ति स्वरूपा माँ दंतेश्वरी के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह-जगह भक्ति और श्रद्धा के दीप प्रज्वलित कर स्वागत की तैयारियाँ की जा रही हैं।

Navratri 2025: दंतेश्वरी माई जी के आगमन में, आस्था की ज्योत प्रज्वलित, देखें Photo

मंदिरों और पंडालों में भव्य सजावट की गई है, वहीं श्रद्धालु माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ने लगे हैं।

Navratri 2025: दंतेश्वरी माई जी के आगमन में, आस्था की ज्योत प्रज्वलित, देखें Photo

भक्तों का मानना है कि माँ दंतेश्वरी के आगमन से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति का संचार होता है।

Navratri 2025: दंतेश्वरी माई जी के आगमन में, आस्था की ज्योत प्रज्वलित, देखें Photo

इसी विश्वास के साथ भक्तगण भक्ति-संगीत, जस गीत और आरती के माध्यम से आस्था की जोत प्रज्वलित कर रहे हैं।

Navratri 2025: दंतेश्वरी माई जी के आगमन में, आस्था की ज्योत प्रज्वलित, देखें Photo

धर्मगुरुओं का कहना है कि यह समय केवल पूजा का ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का भी अवसर है। दंतेश्वरी माई की आराधना से कठिनाइयाँ दूर होती हैं और जीवन में नया उत्साह आता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Sept 2025 11:12 am

Published on:

23 Sept 2025 11:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Navratri 2025: दंतेश्वरी माई जी के आगमन में, आस्था की ज्योत प्रज्वलित, देखें Photo

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Navratri 2025: रायपुर में छोटे-बड़े 50 से ज्यादा स्थानों पर गरबा का आयोजन, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों स्टेप में जमाएंगे रंग

Navratri 2025: रायपुर में छोटे-बड़े 50 से ज्यादा स्थानों पर गरबा का आयोजन, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों स्टेप में जमाएंगे रंग
रायपुर

Holiday: स्कूलों में छुट्टी का ऐलान… दशहरा, दिवाली में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज, जारी हुआ आदेश जारी

CG school holiday
रायपुर

CG News: पत्थर संग्रहण के जुनून ने बना दिया पथरा वाले गुरुजी, घर पर है 200 प्रकार के पत्थरों का संग्रह, कई राज्यों में लगाई प्रदर्शनी

CG News: पत्थर संग्रहण के जुनून ने बना दिया पथरा वाले गुरुजी, घर पर है 200 प्रकार के पत्थरों का संग्रह, कई राज्यों में लगाई प्रदर्शनी
रायपुर

त्योहारों से पहले केंद्र का बड़ा तोहफा, घटे हुए GST दरों से आम जनता को मिली बड़ी राहत

स्वदेशी मंत्र से आम लोग हर दिन मनाएंगे त्योहार (Photo source- Patrika)
रायपुर

Online Fraud: सावधान! ऑनलाइन ऑफर में फंसना पड़ सकता है महंगा, साइबर ठगी ऐसे बना रहे शिकार

त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग खतरे में (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.