Navratri 2025: दंतेश्वरी माई जी के आगमन में, आस्था की ज्योत प्रज्वलित, देखें Photo

Navratri 2025: छत्तीसगढ़ में शक्ति स्वरूपा माँ दंतेश्वरी के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह-जगह भक्ति और श्रद्धा के दीप प्रज्वलित कर स्वागत की तैयारियाँ की जा रही हैं।
मंदिरों और पंडालों में भव्य सजावट की गई है, वहीं श्रद्धालु माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ने लगे हैं।
भक्तों का मानना है कि माँ दंतेश्वरी के आगमन से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति का संचार होता है।
इसी विश्वास के साथ भक्तगण भक्ति-संगीत, जस गीत और आरती के माध्यम से आस्था की जोत प्रज्वलित कर रहे हैं।
धर्मगुरुओं का कहना है कि यह समय केवल पूजा का ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने का भी अवसर है। दंतेश्वरी माई की आराधना से कठिनाइयाँ दूर होती हैं और जीवन में नया उत्साह आता है।
