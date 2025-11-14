Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत, छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल, सीएम ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, देखें

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 14, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव NDA की जीत, छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल, सीएम ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, देखें

, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिल रही ऐतिहासिक बढ़त जनविश्वास की बड़ी जीत है।

बिहार विधानसभा चुनाव NDA की जीत, छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल, सीएम ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, देखें

एनडीए के प्रति जनता का बढ़ता विश्वास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विकास, सुशासन और सकारात्मक राजनीति की जीत है।

बिहार विधानसभा चुनाव NDA की जीत, छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल, सीएम ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, देखें

आज मंत्रिमंडल के साथियों के साथ इसकी खुशियां साझा करते हुए मन में एक ही भावना थी, सुशासन पर जनता का यह विश्वास हमें और ज़िम्मेदार बनाता है।

बिहार विधानसभा चुनाव NDA की जीत, छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल, सीएम ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, देखें

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन ( एनडीए) को रुझानों में अजेय बढ़त मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रीमण्डल के सदस्यों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी।

बिहार विधानसभा चुनाव NDA की जीत, छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल, सीएम ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, देखें

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने फिर से परचम लहराया है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों में एनडीए ने 195 सीटों पर बढ़त हासिल की है।

बिहार विधानसभा चुनाव NDA की जीत, छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल, सीएम ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, देखें

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन ( एनडीए) को रुझानों में अजेय बढ़त मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रीमण्डल के सदस्यों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी।

