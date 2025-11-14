बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत, छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल, सीएम ने मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी, देखें

बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने फिर से परचम लहराया है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों में एनडीए ने 195 सीटों पर बढ़त हासिल की है।