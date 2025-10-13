Collectors Conference: सीएम साय के कलेक्टरों को निर्देश- सुबह 7 बजे के पहले वार्डों का करें निरीक्षण

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस (Collectors Conference) 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई, जिसने पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क-डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया।