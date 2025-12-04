Raipur: भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का छत्तीसगढ़ लोकभवन में किया स्वागत

भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ramnath Kovind) के 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आगमन पर रायपुर (Raipur) में लोकभवन में राज्यपाल रमेन डेका द्वारा उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ लोकभवन (Lok Bhavan) में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य भेंट की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास और सुशासन पर उनका मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरक रहा। उनकी सरलता, दूरदृष्टि और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Legislative Assembly) के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी लोक भवन में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की।
पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करने महाराष्ट्र व झारखंड (Maharashtra and Jharkhand) के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस भी छत्तीसगढ़ लोकभवन रायपुर पहुंचे।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़