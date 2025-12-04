4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika Logo

रायपुर

Raipur: भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का छत्तीसगढ़ लोकभवन में किया स्वागत

Chhattisgarh: गवर्नर रमेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय, स्पीकर डॉ. रमन सिंह, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने की सौजन्य मुलाकात की।

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Dec 04, 2025

Raipur

भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ramnath Kovind) के 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आगमन पर रायपुर (Raipur) में लोकभवन में राज्यपाल रमेन डेका द्वारा उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

Raipur

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ लोकभवन (Lok Bhavan) में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य भेंट की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास और सुशासन पर उनका मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरक रहा। उनकी सरलता, दूरदृष्टि और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है।

Raipur

छत्तीसगढ़ विधानसभा (Chhattisgarh Legislative Assembly) के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी लोक भवन में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की।

Raipur

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करने महाराष्ट्र व झारखंड (Maharashtra and Jharkhand) के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस भी छत्तीसगढ़ लोकभवन रायपुर पहुंचे।

