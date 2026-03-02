Raipur Holi 2026: रायपुर में रंग, DJ और रेन डांस का क्रेज! हजारों युवाओं ने मनाया रंगों का जश्न, देखें Photo…

Raipur Holi Celebration 202: छत्तीसगढ़ के रायपुर पूरी तरह होली के रंग में रंग चुकी है। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर क्लब, होटल और रेजिडेंशियल सोसायटियों तक रोजाना रंगोत्सव और होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार शहर में 50 से अधिक छोटे-बड़े होली इवेंट तय हुए हैं, जिनके टिकट पैकेज 500 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक रखे गए हैं।