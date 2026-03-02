2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur Holi 2026: रायपुर में रंग, DJ और रेन डांस का क्रेज! हजारों युवाओं ने मनाया रंगों का जश्न, देखें Photo…

Holi Celebration 2026; रायपुर पूरी तरह होली के रंग में रंग चुकी है। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर क्लब, होटल और रेजिडेंशियल सोसायटियों तक रोजाना रंगोत्सव और होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 02, 2026

Raipur Holi Celebration 202

Raipur Holi Celebration 202: छत्तीसगढ़ के रायपुर पूरी तरह होली के रंग में रंग चुकी है। शैक्षणिक संस्थानों से लेकर क्लब, होटल और रेजिडेंशियल सोसायटियों तक रोजाना रंगोत्सव और होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार शहर में 50 से अधिक छोटे-बड़े होली इवेंट तय हुए हैं, जिनके टिकट पैकेज 500 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक रखे गए हैं।

Raipur Holi Celebration 202

इन पैकेजों में फूड बकेट, हाई टी, फैमिली एंट्री, डीजे म्यूजिक और रेन डांस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कई आयोजनों में कपल एंट्री और ग्रुप बुकिंग पर विशेष ऑफर भी दिए जा रहे हैं।

Raipur Holi Celebration 202

शहर के प्रमुख क्लबों और होटलों ने पूल पार्टी और रेन डांस जोन की विशेष तैयारी की है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग एंट्री गेट, महिला सुरक्षा स्टाफ और सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। आयोजकों का दावा है कि इस बार ‘सेफ एंड फैमिली फ्रेंडली होली’ पर विशेष फोकस रखा गया है।

Raipur Holi Celebration 202

इस बार होली के रंगों में सेहत की चिंता भी झलक रही है। केमिकल युक्त रंगों की बजाय हर्बल और स्किन-फ्रेंडली गुलाल की मांग बढ़ी है।

Raipur Holi Celebration 202

युवा समूहों की होली मिलन पार्टियां शहर के अलग-अलग हिस्सों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। डीजे, लाइव बैंड और थीम बेस्ड कलर पार्टी जैसे आयोजन युवाओं को लुभा रहे हैं। वहीं विभाग स्तर पर आयोजित रंगोत्सव में पारंपरिक फाग गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां माहौल को और रंगीन बना रही हैं।

Raipur Holi Celebration 202

Raipur Holi Celebration 202

Raipur Holi Celebration 202

Raipur Holi Celebration 202

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Mar 2026 12:18 pm

Published on:

02 Mar 2026 12:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur Holi 2026: रायपुर में रंग, DJ और रेन डांस का क्रेज! हजारों युवाओं ने मनाया रंगों का जश्न, देखें Photo…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

CG News: खरोरा हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पति को थार से कुचला

CG News: खरोरा हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी के साथ मिलकर पति को थार से कुचला
रायपुर

अफवाहों से दूर रहें.. पेट्रोल-डीजल की सप्लाई में कोई संकट नहीं, डीलर्स एसोसिएशन ने दिलाया भरोसा

petrol Diesel pump
रायपुर

CG Fraud News: तीर्थयात्रा कराने का झांसा देकर ठगी, 2 लाख रुपये की कर दी धोखधड़ी

CG Fraud News: तीर्थयात्रा कराने का झांसा देकर ठगी, 2 लाख रुपये की कर दी धोखधड़ी
रायपुर

एक साल तो कोई दो माह से कर रहा प्रदर्शन, सुनवाई किसी की नहीं...

एक साल तो कोई दो माह से कर रहा प्रदर्शन, सुनवाई किसी की नहीं... D.ed अभ्यर्थियों ने कहा- जेल भेजने की दी जा रही धमकी(photo-AI)
रायपुर

800 साल पुराना मोहदेश्वर नाथ मंदिर! साल में तीन बार रंग बदलता है शिवलिंग

साल में तीन बार रंग बदलता है शिवलिंग(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.