रायपुर

अगले बरस तू जल्दी आ… के स्वर से गूंजा रायपुर, विसर्जन पर महादेवघाट में उमड़ी, देखें Photo

CG Ganesh Visarjan: रायपुर गणपति बप्पा मोरया… अगले बरस तू जल्दी आ… के जयघोष से रविवार को महादेवघाट गूंज उठा।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 08, 2025

अगले बरस तू जल्दी आ… के स्वर से गूंजा रायपुर, विसर्जन पर महादेवघाट में उमड़ी, देखें Photo

CG Ganesh Visarjan: छत्तीसगढ़ के रायपुर गणपति बप्पा मोरया… अगले बरस तू जल्दी आ… के जयघोष से रविवार को महादेवघाट गूंज उठा।

अगले बरस तू जल्दी आ… के स्वर से गूंजा रायपुर, विसर्जन पर महादेवघाट में उमड़ी, देखें Photo

10 दिनों की अराधना के बाद पंडालों में विराजित अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए दिनभर कतार लगी रही।

अगले बरस तू जल्दी आ… के स्वर से गूंजा रायपुर, विसर्जन पर महादेवघाट में उमड़ी, देखें Photo

भक्त अपने भगवान की विदाई के दौरान उदास दिखे, पलकें भींग गई, लेकिन मन में बसी गजानन की छवि से असीम आनंद की अनुभूति भी हुई।

अगले बरस तू जल्दी आ… के स्वर से गूंजा रायपुर, विसर्जन पर महादेवघाट में उमड़ी, देखें Photo

ग्रहण के कारण सूतक लगने से दोपहर से पहले ही अनेक प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। घरों से लोग सुबह-सुबह प्रतिमाएं लेकर निकल पड़े।

अगले बरस तू जल्दी आ… के स्वर से गूंजा रायपुर, विसर्जन पर महादेवघाट में उमड़ी, देखें Photo

महादेवघाट पर अंतिम बार पूजा-अर्चना करके गणपति को खारुन तट पर बने कुंड में विसर्जित किया।

अगले बरस तू जल्दी आ… के स्वर से गूंजा रायपुर, विसर्जन पर महादेवघाट में उमड़ी, देखें Photo

सोमवार को राजधानी के प्रमुख मार्गों से होकर झांकियां निकाली जाएंगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / अगले बरस तू जल्दी आ… के स्वर से गूंजा रायपुर, विसर्जन पर महादेवघाट में उमड़ी, देखें Photo

