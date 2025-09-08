अगले बरस तू जल्दी आ… के स्वर से गूंजा रायपुर, विसर्जन पर महादेवघाट में उमड़ी, देखें Photo

CG Ganesh Visarjan: छत्तीसगढ़ के रायपुर गणपति बप्पा मोरया… अगले बरस तू जल्दी आ… के जयघोष से रविवार को महादेवघाट गूंज उठा।
10 दिनों की अराधना के बाद पंडालों में विराजित अधिकांश प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए दिनभर कतार लगी रही।
भक्त अपने भगवान की विदाई के दौरान उदास दिखे, पलकें भींग गई, लेकिन मन में बसी गजानन की छवि से असीम आनंद की अनुभूति भी हुई।
ग्रहण के कारण सूतक लगने से दोपहर से पहले ही अनेक प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। घरों से लोग सुबह-सुबह प्रतिमाएं लेकर निकल पड़े।
महादेवघाट पर अंतिम बार पूजा-अर्चना करके गणपति को खारुन तट पर बने कुंड में विसर्जित किया।
सोमवार को राजधानी के प्रमुख मार्गों से होकर झांकियां निकाली जाएंगी।
