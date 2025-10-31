ग्रीनीश वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम में पहुंचे सुनील गावस्कर, सत्य साईं हॉस्पिटल में बने मुख्य अतिथि... Photo

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित सत्य साईं हॉस्पिटल में रविवार को आयोजित विशेष समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
यह कार्यक्रम ग्रीनीश वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों ने भाग लिया।
सुनील गावस्कर ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि “स्वास्थ्य सेवा को समर्पित यह आयोजन न सिर्फ समाज के लिए प्रेरणादायक है बल्कि छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाला कदम भी है।
उन्होंने हॉस्पिटल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सत्य साईं हॉस्पिटल द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना मानवता की सच्ची सेवा है।
इस अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा विभिन्न सामाजिक और स्वास्थ्य अभियानों की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में रिकॉर्ड के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं, और जल्द ही इसके ग्रीनीश वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़