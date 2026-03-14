LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo...

LPG cylinder crisis: छत्तीसगढ़ के रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अचानक से लोग परेशान हो उठे हैं। दरअसल सर्वर डाउन होने और हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब नहीं मिलने से लोगों की चिंता बढ़ गई।