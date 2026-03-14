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LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo…

Raipur LPG Crises: छत्तीसगढ़ के रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अचानक से लोग परेशान हो उठे हैं। दरअसल सर्वर डाउन होने और हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब नहीं मिलने से लोगों की चिंता बढ़ गई।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

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Rajiv Ranjan Raina

Mar 14, 2026

LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo...

LPG cylinder crisis: छत्तीसगढ़ के रायपुर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अचानक से लोग परेशान हो उठे हैं। दरअसल सर्वर डाउन होने और हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब नहीं मिलने से लोगों की चिंता बढ़ गई।

LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo...

वे ऑनलाइन बुकिंग के बाद होम डिलीवरी का इंतजार करने की जगह खुद ही गैस गोदाम पहुंच रहे हैं।

LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo...

इसमें सबसे अधिक महिलाएं परेशान हो रही हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को पैनिक न होने की अपील की जा रही है लेकिन हालात सुधारने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo...

राजधानी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की रुकावट ने होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड कारोबारियों की टेंशन बढ़ा दी है।

LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo...

गैस की अनिश्चित आपूर्ति के कारण कई दुकानदार सीमित स्टॉक के सहारे काम चला रहे हैं, जबकि कुछ ने वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी शुरू कर दी है।

LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo...

शुक्रवार शाम पत्रिका टीम ने आमानाका, एनआईटी कैंपस और कटोरा तालाब स्थित स्ट्रीट फूड सेंटर्स का जायजा लिया तो दुकानदारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई।

LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo...

कोई सिगड़ी, लकड़ी और कोयले का सहारा ले रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक चूल्हों की ओर बढ़ रहे हैं।

LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo...

वहीं कई दुकानदारों का कहना है कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है।

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LPG Cylinder Crisis

Updated on:

14 Mar 2026 05:52 pm

Published on:

14 Mar 2026 05:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / LPG की किल्लत से शहर बेहाल! लोगों ने कहा- गैस नहीं तो कैसे जलेगा चूल्हा, देखें Photo…

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