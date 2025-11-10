Raipur: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का रोमांच रायपुर में

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जैसे रजत जयंती महोत्सव के दौरान एयरोबेटिक शो ने आसमान में देशभक्ति का जोश जगाया, वैसे ही यह सुपरक्रॉस चैंपियनशिप (National Supercross Bike Racing Championship) ज़मीन पर युवाओं के जुनून को नई उड़ान दे रही है।