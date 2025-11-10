Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का रोमांच रायपुर में

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के रजत जयंती समारोह की शृंखला में राजधानी के आउटडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जीवन अनमोल है, हेलमेट पहनें, जिम्मेदार बनें...

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 10, 2025

Bike Racing

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में 9 नवंबर को रोमांच, ऊर्जा और साहस से भरपूर राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया।

Bike Racing

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन खेल युवा शक्ति, अनुशासन, साहस और जिम्मेदारी का उत्सव है।

Bike Racing

देशभर से आए 100 से अधिक प्रोफेशनल राइडर्स (Riders) और हजारों दर्शकों की उपस्थिति ने इसे राष्ट्रीय स्तर का आकर्षण बना दिया है।

Bike Racing

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जैसे रजत जयंती महोत्सव के दौरान एयरोबेटिक शो ने आसमान में देशभक्ति का जोश जगाया, वैसे ही यह सुपरक्रॉस चैंपियनशिप (National Supercross Bike Racing Championship) ज़मीन पर युवाओं के जुनून को नई उड़ान दे रही है।

Bike Racing

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी और सुरक्षा का पाठ है। जीवन अनमोल है, इसलिए हमेशा हेलमेट (Helmet) पहनें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बनें।

Bike Racing

सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना, स्पोर्ट्स टूरिज़्म (Sports Tourism) और मोटर स्पोर्ट्स जैसे नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।

Bike Racing

छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन (Chhattisgarh Motor Sports Association) द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला रही है और युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रही है।

Bike Racing

मुख्यमंत्री साय ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सुरक्षित रेस (Race) करें, अपने कौशल का प्रदर्शन करें और दर्शक जिम्मेदारी के साथ इस खेल का आनंद लें।

Bike Racing

​छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker of the Assembly) डॉ. रमन सिंह ने भी स्पीड व रोमांच के पलों को अपने मोबाइल फोन में कैद किया।

Bike Racing

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा विधायक (BJP MLA) अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल दीपक सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

10 Nov 2025 03:00 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / Raipur: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का रोमांच रायपुर में

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

वर्ल्डकप विजेता Cricket टीम की फिजियो आकांक्षा बोली- हम सभी पीएम मोदी से प्रेरित

Physio Akanksha
रायपुर

वर्ल्ड कप विजेता Cricket टीम की फिजियोथैरेपिस्ट से सीएम साय बोले- खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने प्रतिबद्ध

Cricket News
रायपुर

CG Breaking: बड़ा हादसा! शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में सेंटरिंग गिरने से 12 मजदूर घायल, 2 गंभीर

शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में हादसा
रायपुर

गुमास्ता है तो ट्रेड लाइसेंस क्यों? कांग्रेस ने उठाए सरकार से सवाल, कहा- व्यापारियों से हो रही लूट…

गुमास्ता है तो ट्रेड लाइसेंस क्यों? कांग्रेस ने उठाए सरकार से सवाल(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में 10 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बढ़ाई निगम की जिम्मेदारी…

रायपुर में 10 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बढ़ाई निगम की जिम्मेदारी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.