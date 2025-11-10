Raipur: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का रोमांच रायपुर में

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur) के बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में 9 नवंबर को रोमांच, ऊर्जा और साहस से भरपूर राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन खेल युवा शक्ति, अनुशासन, साहस और जिम्मेदारी का उत्सव है।
देशभर से आए 100 से अधिक प्रोफेशनल राइडर्स (Riders) और हजारों दर्शकों की उपस्थिति ने इसे राष्ट्रीय स्तर का आकर्षण बना दिया है।
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जैसे रजत जयंती महोत्सव के दौरान एयरोबेटिक शो ने आसमान में देशभक्ति का जोश जगाया, वैसे ही यह सुपरक्रॉस चैंपियनशिप (National Supercross Bike Racing Championship) ज़मीन पर युवाओं के जुनून को नई उड़ान दे रही है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि अनुशासन, जिम्मेदारी और सुरक्षा का पाठ है। जीवन अनमोल है, इसलिए हमेशा हेलमेट (Helmet) पहनें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बनें।
सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना, स्पोर्ट्स टूरिज़्म (Sports Tourism) और मोटर स्पोर्ट्स जैसे नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है।
छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन (Chhattisgarh Motor Sports Association) द्वारा आयोजित यह चैंपियनशिप राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला रही है और युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रही है।
मुख्यमंत्री साय ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सुरक्षित रेस (Race) करें, अपने कौशल का प्रदर्शन करें और दर्शक जिम्मेदारी के साथ इस खेल का आनंद लें।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष (Speaker of the Assembly) डॉ. रमन सिंह ने भी स्पीड व रोमांच के पलों को अपने मोबाइल फोन में कैद किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा विधायक (BJP MLA) अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल दीपक सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे।
