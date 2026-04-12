रायपुर-Delhi रूट पर ट्रेनों की किल्लत! एक ही ट्रेन में उमड़ी भीड़, यात्रियों की बढ़ी परेशानी, देखें Photo

इससे रेलवे पर अब कई सवाल खड़े हो गए है? जब दिल्ली जाने के लिए बस एक ही ट्रेन थीं, तो रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता क्यों नहीं किए? क्या किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहे थे? ठूंस-ठूंस कर यात्री स्लीपर में सफर कर रहे थे, तो क्यों इनके टिकट की जांच नहीं की गई?