रेत माफिया बेलगाम! अवैध वसूली और खनन पर शिकायतें, FIR के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं

इधर, ग्राम पंचायत पारागांव ने कलेक्टर, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों को लिखित शिकायत भेजकर अवैध रेत खनन पर रोक लगाने की मांग की है। पंचायत का आरोप है कि रोक के बावजूद माफिया दबंगई के साथ खनन जारी रखे हुए हैं और नदी से लगे वन विभाग की जमीन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। शिकायतें, जांच और आदेश सब मौजूद—फिर भी कार्रवाई शून्य… आखिर कब टूटेगा रेत माफियाओं का हौसला स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से माफियाओं के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। अवैध खनन से जहां पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, वहीं शासन को लाखों के राजस्व की क्षति भी हो रही है।