CG News: नारी शक्ति वंदन अधिनियम में होगा बड़ा बदलाव, PM मोदी की पहल से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा

अधिनियम पारित होने के साथ 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ महिलाएं नए युग में प्रवेश करेंगी। यह बात उन्होंने शनिवार को पुराने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के बाद पारित होने के लोकसभा और विधानसभा में स्वत: लागू हो जाएगा। इसके बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।