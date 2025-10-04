Patrika LogoSwitch to English

Amit Shah in CG: गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर, कहा- बस्तर दशहरा में शामिल होने आया हूं

Raipur: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सहित मंत्रियों, विधायकों, रायपुर मेयर व आला अधिकारियों ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर किया आत्मीय स्वागत

2 min read

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 04, 2025

Amit Shah

Amit Shah in CG: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे। गृहमंत्री शाह ने कहा कि जिस बस्तर में कभी नक्सलियों की बंदूकें गूंजती थीं, आज वहां शांति और विकास है। पूरा बस्तर बड़े उत्साह के साथ बस्तर दशहरा का भव्य उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए आए हैं।

Amit Shah

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गृहमंत्री अमित शाह का रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।

Amit Shah

छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह।

Amit Shah

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा।

Amit Shah

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव।

Amit Shah

वित्त मंत्री ओपी चौधरी।

Amit Shah

कृषि मंत्री रामविचार नेताम।

Amit Shah

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल।

Amit Shah

केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू।

Amit Shah

रायपुर महापौर मीनल चौबे।

Amit Shah

रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे।

Amit Shah

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह।

