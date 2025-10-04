Amit Shah in CG: गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर, कहा- बस्तर दशहरा में शामिल होने आया हूं

Amit Shah in CG: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे। गृहमंत्री शाह ने कहा कि जिस बस्तर में कभी नक्सलियों की बंदूकें गूंजती थीं, आज वहां शांति और विकास है। पूरा बस्तर बड़े उत्साह के साथ बस्तर दशहरा का भव्य उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए आए हैं।