Amit Shah in CG: गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे रायपुर, कहा- बस्तर दशहरा में शामिल होने आया हूं

Amit Shah in CG: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंचे। गृहमंत्री शाह ने कहा कि जिस बस्तर में कभी नक्सलियों की बंदूकें गूंजती थीं, आज वहां शांति और विकास है। पूरा बस्तर बड़े उत्साह के साथ बस्तर दशहरा का भव्य उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए आए हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गृहमंत्री अमित शाह का रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम।
पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल।
केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू।
रायपुर महापौर मीनल चौबे।
रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे।
रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह।
