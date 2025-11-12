वर्ल्डकप विजेता Cricket टीम की फिजियो आकांक्षा डिप्टी सीएम शर्मा से बोली- खाएं छत्तीसगढ़िया साग

उप मुख्यमंत्री शर्मा (Deputy CM Vijay Sharma) ने बताया कि उन्हें भात और साग खाना बहुत पसंद है। तो फिजियो आकांक्षा ने डाइट टिप्स देते हुए कहा कि आपको तो छत्तीसगढ़िया साग पसंद है वो खाना भी बहुत जरूरी है। रोज के भोजन में इसे शामिल करें।