रायपुर

वर्ल्डकप विजेता Cricket टीम की फिजियो आकांक्षा डिप्टी सीएम शर्मा से बोली- खाएं छत्तीसगढ़िया साग

Raipur: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आकांक्षा सत्यवंशी को भेंट किया शौर्य का प्रतीक गदा, कहा- विश्व विजेता भारतीय महिला दल में कवर्धा की बेटी का अमूल्य योगदान हम सभी के लिए गर्व की बात

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Nov 12, 2025

Cricket

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup Cricket) विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा सत्यवंशी ने 11 नवंबर को रायपुर स्थित निवास में सौजन्य मुलाकात की।

Cricket

इंडियन वुमंस क्रिकेट टीम (Indian Women Cricket Team) की फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा को उपमुख्यमंत्री शर्मा ने शौर्य का प्रतीक गदा भेंट किया। उन्होंने कहा कि विश्व विजेता भारतीय महिला दल में कवर्धा की बेटी का अमूल्य योगदान हम सभी के लिए गर्व की बात है।

Chhattisgarh

उप मुख्यमंत्री शर्मा (Deputy CM Vijay Sharma) ने बताया कि उन्हें भात और साग खाना बहुत पसंद है। तो फिजियो आकांक्षा ने डाइट टिप्स देते हुए कहा कि आपको तो छत्तीसगढ़िया साग पसंद है वो खाना भी बहुत जरूरी है। रोज के भोजन में इसे शामिल करें।

Deputy CM

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम शर्मा से रायपुर में मुलातात के दौरान फिजियोथैरेपिस्ट आकांक्षा (Physio Akanksha Satyavanshi) के परिजन भी उनके साथ थे।

Published on:

12 Nov 2025 02:17 am

