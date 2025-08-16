Patrika LogoSwitch to English

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता, दो इनामी नक्सली नेता ढेर, देखें Photo

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार, 13 अगस्त को पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 27वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में दो वरिष्ठ नक्सली नेताओं को मार गिराया।

छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार, 13 अगस्त को पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 27वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में दो वरिष्ठ नक्सली नेताओं को मार गिराया।

मारे गए नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य विजय रेड्डी शामिल है, जिस पर 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। उसके साथ ही राजनांदगांव-कांकेर बॉर्डर डिवीजन का सचिव लोकेश सलाम भी मुठभेड़ में ढेर हुआ, जिस पर 26 लाख रुपये का इनाम था।

CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता, दो इनामी नक्सली नेता ढेर, देखें Photo

सुरक्षा बलों ने बताया कि यह मुठभेड़ योजनाबद्ध अभियान के तहत की गई थी। दोनों नक्सली लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थे और कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे थे। उनकी मौत को सुरक्षा एजेंसियां नक्सल संगठन के लिए बड़ी चोट मान रही हैं। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और अन्य नक्सली सदस्यों की खोज जारी है।

