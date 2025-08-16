CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता, दो इनामी नक्सली नेता ढेर, देखें Photo

सुरक्षा बलों ने बताया कि यह मुठभेड़ योजनाबद्ध अभियान के तहत की गई थी। दोनों नक्सली लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थे और कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे थे। उनकी मौत को सुरक्षा एजेंसियां नक्सल संगठन के लिए बड़ी चोट मान रही हैं। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और अन्य नक्सली सदस्यों की खोज जारी है।