CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता, दो इनामी नक्सली नेता ढेर, देखें Photo

छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार, 13 अगस्त को पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड (DRG) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 27वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में दो वरिष्ठ नक्सली नेताओं को मार गिराया।
मारे गए नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य विजय रेड्डी शामिल है, जिस पर 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। उसके साथ ही राजनांदगांव-कांकेर बॉर्डर डिवीजन का सचिव लोकेश सलाम भी मुठभेड़ में ढेर हुआ, जिस पर 26 लाख रुपये का इनाम था।
सुरक्षा बलों ने बताया कि यह मुठभेड़ योजनाबद्ध अभियान के तहत की गई थी। दोनों नक्सली लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थे और कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहे थे। उनकी मौत को सुरक्षा एजेंसियां नक्सल संगठन के लिए बड़ी चोट मान रही हैं। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और अन्य नक्सली सदस्यों की खोज जारी है।
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
