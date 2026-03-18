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चैत्र नवरात्रि 2026 शुभकामनाएं: मां दुर्गा के 9 रूपों के लिए सुंदर संदेश | Navratri Wishes Hindi

चैत्र नवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों — शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा से लेकर सिद्धिदात्री तक के लिए विशेष शुभकामना संदेश पढ़ें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें।

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भारत

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Manoj Vashisth

Mar 18, 2026

शक्ति, भक्ति और आराधना के महापर्व चैत्र नवरात्रि 2026 की आपको और आपके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। मां दुर्गा आपके घर में सुख-शांति और समृद्धि का वास करें।

मां शैलपुत्री (प्रथम नवरात्रि) : हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री आपके जीवन में पर्वत जैसी स्थिरता और अडिग संकल्प शक्ति प्रदान करें। प्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां ब्रह्मचारिणी (द्वितीय नवरात्रि) : तप और संयम की देवी मां ब्रह्मचारिणी आपको अनंत ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद दें। नवरात्रि के दूसरे दिन की मंगलकामनाएं!

मां चंद्रघंटा (तृतीय नवरात्रि) : मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करे और आपको निर्भीकता प्रदान करे। शुभ नवरात्रि!

मां कूष्मांडा (चतुर्थ नवरात्रि) : अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को रचने वाली माँ कूष्मांडा आपके घर को सुख, समृद्धि और आरोग्य से भर दें। चतुर्थी की शुभकामनाएं!

मां स्कंदमाता (पंचम नवरात्रि) : वात्सल्य की मूर्ति और कुमार कार्तिकेय की माता, मां स्कंदमाता आपके जीवन में खुशियों का संचार करें। पंचम नवरात्रि मंगलमय हो!

मां कात्यायनी (षष्ठी नवरात्रि) : ऋषि कात्यायन की पुत्री मां कात्यायनी आपके मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कर आपको विजय का आशीर्वाद दें। जय माता दी!

मां कालरात्रि (सप्तमी नवरात्रि) : भय का नाश करने वाली और दुष्टों का संहार करने वाली मां कालरात्रि आपको अदम्य साहस और शक्ति प्रदान करें। सप्तमी की हार्दिक बधाई!

मां महागौरी (अष्टमी नवरात्रि) : पवित्रता और शांति की देवी मां महागौरी आपके अंतर्मन को उज्ज्वल करें और मनोकामनाएं पूर्ण करें। महाअष्टमी की शुभकामनाएं!

मां सिद्धिदात्री (नवमी नवरात्रि) : सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री आपके जीवन को पूर्णता और सफलता से परिपूर्ण करें। महानवमी की मंगलकामनाएं !

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Updated on:

18 Mar 2026 05:45 pm

Published on:

18 Mar 2026 05:44 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Photos / चैत्र नवरात्रि 2026 शुभकामनाएं: मां दुर्गा के 9 रूपों के लिए सुंदर संदेश | Navratri Wishes Hindi

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