Quotes of the Day 23 May 2026 : Sadhguru के ये 5 विचार बदल सकते हैं आपका नजरिया

आध्यात्मिकता शांत बैठना नहीं, भीतर की आग को जागृत करना है। (फोटो सोर्स: Design@patrika)
जीवन के सबसे सुंदर पल वे हैं, जब आप खुशी को खोज नहीं रहे होते, बल्कि उसे जी रहे होते हैं। (फोटो सोर्स: Design@patrika)
जो बीत गया और जो आने वाला है, वही आपके दुख का कारण है; वर्तमान में जीवन है। (फोटो सोर्स: Design@patrika)
जो सच में मायने रखता है, उसमें खुद को पूरी तरह समर्पित कर दो। (फोटो सोर्स: Design@patrika)
आज का दिन भीतर की शांति, जागरूकता और आनंद को जगाने का दिन है। (फोटो सोर्स: Design@patrika)
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