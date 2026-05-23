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धर्म और अध्यात्म

Quotes of the Day 23 May 2026 : Sadhguru के ये 5 विचार बदल सकते हैं आपका नजरिया

Sadhguru Quotes : जब भीतर आनंद, जागरूकता और शांति होती है, तब जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खिलता है। 23 मई 2026 के लिए Sadhguru के ये 5 प्रेरणादायक Quotes आपको सकारात्मक सोच, वर्तमान में जीने और जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ अपनाने की प्रेरणा देंगे।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Sadhguru

May 23, 2026

Sadhguru Quotes Today

आध्यात्मिकता शांत बैठना नहीं, भीतर की आग को जागृत करना है। (फोटो सोर्स: Design@patrika)

Sadhguru Quotes Today

जीवन के सबसे सुंदर पल वे हैं, जब आप खुशी को खोज नहीं रहे होते, बल्कि उसे जी रहे होते हैं। (फोटो सोर्स: Design@patrika)

Sadhguru Quotes Today

जो बीत गया और जो आने वाला है, वही आपके दुख का कारण है; वर्तमान में जीवन है। (फोटो सोर्स: Design@patrika)

Sadhguru Quotes Today

जो सच में मायने रखता है, उसमें खुद को पूरी तरह समर्पित कर दो। (फोटो सोर्स: Design@patrika)

Sadhguru Quotes Today

आज का दिन भीतर की शांति, जागरूकता और आनंद को जगाने का दिन है। (फोटो सोर्स: Design@patrika)

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Published on:

23 May 2026 05:57 am

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