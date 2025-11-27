Patrika LogoSwitch to English

सविधान दिवस पर वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन, देखें तस्वीरें

संविधान दिवस के उपलक्ष में राजस्थान विधानसभा में वंदे मातरम् दीर्घा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। इस मौके पर संविधान की एक एक प्रति भी भेंट की गई। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

Google source verification

जयपुर

Nov 27, 2025

Savidhan diwas in jaipur

सविधान दिवस पर विधानसभा में हुए कार्यकम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संविधान की प्रति को पड़ते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Savidhan diwas in jaipur

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को भी एक प्रति भेंट की गई। इस मौके पर आए छात्रों को अपनी प्रति दिखाते मंत्री। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Savidhan diwas in jaipur

वंदे मातरम् दीर्घा का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर उसके रास्ते को सजाया गया था। विधानसभा के दक्षिणी द्वारा पर यह दीर्घा मौजूद है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Savidhan diwas in jaipur

इस मौके पर विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंचे थे विधानसभा। कार्यक्रम मे वंदे मातरम को भी गाया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Savidhan diwas in jaipur

वंदे मातरम् दीर्घा के उद्घाटन के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अवलोकन भी किया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

