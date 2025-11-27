सविधान दिवस पर वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन, देखें तस्वीरें

सविधान दिवस पर विधानसभा में हुए कार्यकम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी संविधान की प्रति को पड़ते दिखे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल को भी एक प्रति भेंट की गई। इस मौके पर आए छात्रों को अपनी प्रति दिखाते मंत्री। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
वंदे मातरम् दीर्घा का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर उसके रास्ते को सजाया गया था। विधानसभा के दक्षिणी द्वारा पर यह दीर्घा मौजूद है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
इस मौके पर विभिन्न कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंचे थे विधानसभा। कार्यक्रम मे वंदे मातरम को भी गाया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
वंदे मातरम् दीर्घा के उद्घाटन के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अवलोकन भी किया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
