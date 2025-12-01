दिल्ली की रैली के लिए हुई मीटिंग, गहलोत पायलट सहित सभी पहुंचे, देखें तस्वीरें

राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हुए। वोट चोरी को लेकर दिल्ली में होने वाली रैली के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था। फोटो अनुग्रह सोलोमन।