खास खबर

दिल्ली की रैली के लिए हुई मीटिंग, गहलोत पायलट सहित सभी पहुंचे, देखें तस्वीरें

14 दिसम्बर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महरौली के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाग लेने राजस्थान प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई अन्य पहुंचे थे। इस बैठक में राजस्थान में जारी एसआईआर पर भी गहन समीक्षा की गई। देखे तस्वीरें । सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Dec 01, 2025

Pcc meeting

मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। सभी कार्यकर्ताओं को इस रैली से जुड़ने की अपील भी की। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Pcc meeting

वही राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बताया के वे भी प्रदेश भर में लोगों को इस मीटिंग से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Pcc meeting

राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हुए। वोट चोरी को लेकर दिल्ली में होने वाली रैली के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Pcc meeting

वही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी मीडिया से बात की। उनका कहना था कि अधिक से अधिक इस युवा को इस महा रैली से जुड़ने चाहिए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Pcc meeting

मीटिंग में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई अन्य नेता भी शामिल हुए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

01 Dec 2025 09:03 pm

Hindi News / Special / Photos / दिल्ली की रैली के लिए हुई मीटिंग, गहलोत पायलट सहित सभी पहुंचे, देखें तस्वीरें

