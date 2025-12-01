दिल्ली की रैली के लिए हुई मीटिंग, गहलोत पायलट सहित सभी पहुंचे, देखें तस्वीरें

मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। सभी कार्यकर्ताओं को इस रैली से जुड़ने की अपील भी की। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
वही राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बताया के वे भी प्रदेश भर में लोगों को इस मीटिंग से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल हुए। वोट चोरी को लेकर दिल्ली में होने वाली रैली के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
वही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी मीडिया से बात की। उनका कहना था कि अधिक से अधिक इस युवा को इस महा रैली से जुड़ने चाहिए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
मीटिंग में पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई अन्य नेता भी शामिल हुए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
बड़ी खबरेंView All
खास खबर