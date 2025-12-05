खुश खबरी अब एसएमएस अस्पताल में शाम को भी शुरू हुई ओपीडी, देखें तस्वीरें

एसएमएस अस्पताल के पुरानी इमरजेंसी के इंचार्ज रूम में शाम को भी ओपीडी शुरू की गई है। विशेष कर मौसमी बीमारियों के लिए इस ओपीडी को शुरू किया गया है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
शाम छह से नौ बजे तक इस ओपीडी को चलाया जाएगा। इमरजेंसी के इंचार्ज रूम में इस ओपीडी को चलाया जाना तय हुआ है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
अभी शुरुवात में दो डॉक्टर मौके पर मौजूद रहने वाले है। दोनों ही ओपीडी में बैठ मरीजों को देखेंगे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
ज्यादातर मौसमी बीमारियों के मरीज पहुंच रहे है। नजला खासी बुखार जिनमें प्रमुख है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
