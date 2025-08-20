jammu kashmir : कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रशासनिक ब्लॉक और एम्फीथिएटर का उद्घाटन

jammu kashmir : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में अत्याधुनिक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिनमें IIT, NIFT और AIIMS जैसे संस्थान शामिल हैं।
उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार छात्रों की हर जरूरत को पूरा करेगी और विश्वविद्यालय के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने CUK को 2047 तक शीर्ष विश्वविद्यालयों में लाने की उम्मीद जताई।
jammu kashmir : प्रशासनिक ब्लॉक विश्वविद्यालय के कामकाज को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा, जिससे सभी प्रशासनिक कार्य एक ही स्थान से संचालित हो सकेंगे। यह छात्रों और कर्मचारियों के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करेगा।
सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एम्फीथिएटर आधुनिक मंच प्रदान करेगा, जिससे छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
