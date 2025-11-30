कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पहुंचे पत्रिका ऑफिस, देखें तस्वीरें

अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान पत्रिका के कार्यालय पहुंचे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
इस मौके पर कार्तिक आर्यन के अलग अलग किरदार जो उन्होंने अपनी अलग अलग फिल्मों में की थी उसके ड्रेस में बच्चे पहुंचे। उनको गैस करना था कौनसा करेक्टर बच्चे बने है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
एक बच्चे ने रूह बाबा बन कर पहुंचा। वहां पर बच्चे ने जबदस्त डांस भी किया। जिसको देख कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे दोनों बेहद इंप्रेस भी हुए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
मौके पर मौजूद लोगों के साथ दोनों ने सेल्फी भी ली। इस मौके पर लोगों के साथ खूब मस्ती भी की। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पहुंचे जाहिल ऑफिस। पत्रिका के बारे में जाना और अपनी फिल्म के बारे में भी बताया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
