कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पहुंचे पत्रिका ऑफिस, देखें तस्वीरें

इस मौके पर कार्तिक आर्यन के अलग अलग किरदार जो उन्होंने अपनी अलग अलग फिल्मों में की थी उसके ड्रेस में बच्चे पहुंचे। उनको गैस करना था कौनसा करेक्टर बच्चे बने है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।