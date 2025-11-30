Patrika LogoSwitch to English

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पहुंचे पत्रिका ऑफिस, देखें तस्वीरें

जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान पत्रिका के कार्यालय में फिल्म तू मेरी मै तेरा मैं तेरा तू मेरी की प्रमोशन के लिए एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पहुंचे। इस मौके पर मौजूद लोगों के साथ खूब मस्ती भी की। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Nov 30, 2025

Karthik aryan and annanya pandey

अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान पत्रिका के कार्यालय पहुंचे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Karthik aryan and annanya pandey

इस मौके पर कार्तिक आर्यन के अलग अलग किरदार जो उन्होंने अपनी अलग अलग फिल्मों में की थी उसके ड्रेस में बच्चे पहुंचे। उनको गैस करना था कौनसा करेक्टर बच्चे बने है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Karthik aryan and annanya pandey

एक बच्चे ने रूह बाबा बन कर पहुंचा। वहां पर बच्चे ने जबदस्त डांस भी किया। जिसको देख कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे दोनों बेहद इंप्रेस भी हुए। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Karthik aryan and annanya pandey

मौके पर मौजूद लोगों के साथ दोनों ने सेल्फी भी ली। इस मौके पर लोगों के साथ खूब मस्ती भी की। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Karthik aryan and annanya pandey

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे पहुंचे जाहिल ऑफिस। पत्रिका के बारे में जाना और अपनी फिल्म के बारे में भी बताया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

30 Nov 2025 08:55 am

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

SIR Update : शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के स्थानांतरणों पर इस डेट तक लगी रोक

Rajasthan Education Department issues Big order teachers and other personnel transfers 7 February bans
बीकानेर

Rajasthan: वोट चोर-गद्दी छोड़ महारैली की रणनीति तय, रंधावा की सख्त नसीहत- काम करो, वरना पद छोड़ो

congress
जयपुर

Alwar: आ गई बड़ी खुशखबरी, अब हर 10 मिनट में मिलेगी ‘ई-बस’, सिर्फ इतने रुपए होगा किराया

e-bus
अलवर

SIR Update : राजस्थान के लिए खुशखबर, बाड़मेर-सलूंबर में सभी फॉर्म भरे गए

SIR Update Rajasthan Good News All forms filled in Barmer-Salumbar
जयपुर

राजस्थान पत्रिका के प्रॉपर्टी एक्सपो में मिलेंगे प्लॉट, विला और मल्टीस्टोरी के विकल्प, ग्रांड उत्सव गार्डन में होगा आयोजन

Propex
जयपुर
