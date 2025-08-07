7 अगस्त 2025,

गुरुवार

जयपुर

महापौर ने वेस्ट मेटिरियल से राखी बनाई, देखें तस्वीरें

Recycle reduse and reuse (3R) के तहत जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में बुधवार को वेस्ट मटेरियल से राखी बनाई गईं। इस मौके पर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रहीं। 8 अगस्त को 2500 राखिया स्वच्छता योद्धाओं के बांधी जाएंगी। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Aug 07, 2025

Soumya gurjar at greater nagar nigam

ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर पर कल्प वृक्ष को रिसाइकिल मेटिरियल से बनी राखी बांधते। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Soumya gurjar at greater nagar nigam

यह राखियां स्वच्छता योद्धाओं को बांधी जाएंगी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Soumya gurjar at greater nagar nigam

अन्य महिलाओं के साथ ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर वेस्ट मेटीरियल से राखी बनाते। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

