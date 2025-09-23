शुभ मुहूर्त शुरू होते ही शुरू हुई खरीदारी, देखें तस्वीरें

एक मॉल से खरीदारी कर बाहर आती युवतियां। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर नई गाड़ियों की पूजा के लिए लगी लाइन। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
नई गाड़ी की पूजा करते लोग। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
Kota: पार्वती नदी से मिला 17 साल के किशोर का शव, डूब गए थे छुआरी धाम में नहाने गए 4 दोस्त, 2 अब भी लापता
Muhana Mandi : नवरात्र में नींबू, ग्वार फली व टिंडा हो रहे महंगे, भिंडी-अरबी के दाम स्थिर, प्याज हो रहा सस्ता
Monsoon: राजस्थान में मौसम विभाग ने दे दी लेटेस्ट चेतावनी, गरज-चमक के साथ इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, IMD Alert जारी