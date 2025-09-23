Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

शुभ मुहूर्त शुरू होते ही शुरू हुई खरीदारी, देखें तस्वीरें

जैसे ही नवरात्रा शुरू शुरू हुआ वैसे ही शुभ मुहूर्त की भी शुरुआत हो गई। ऐसे में जयपुर में बाजारों मॉलों सहित सभी शोरूम में खरीदारों की भीड़ देखी जा सकती है। जेएलएन मार्ग स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर नई गाड़ियों की भी भरमार देखने को मिली। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

Anugrah shree Soloman

Sep 23, 2025

Navratra shoping

एक मॉल से खरीदारी कर बाहर आती युवतियां। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Navratra shoping

मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर नई गाड़ियों की पूजा के लिए लगी लाइन। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Navratra shoping

नई गाड़ी की पूजा करते लोग। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

23 Sept 2025 12:05 pm

शुभ मुहूर्त शुरू होते ही शुरू हुई खरीदारी, देखें तस्वीरें

