सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी, देखें तस्वीरें

नगर निगम के मुख्य भवन पर कर्मचारी नेता ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। लगातार चल रहे विरोध के चलते यह निर्णय लिया गया है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
इससे पहले बुधवार को जयपुर भर से काफी भारी संख्या में सफाई कर्मी नगर निगम के दफ्तर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
इन सफाईकर्मियों की हड़ताल 11 सूत्री मांगों के साथ शुरू हुई है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
दिन भर नगर निगम के ऑफिस के बाहर नारे लगते रहे। वही सफाई कर्मियों का आना अभी भी जारी है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
सभी वार्ड से सफाई कर्मी पहुंचे थे नगर निगम ऑफिस में। वहां पहुंच कर काफी नारे बाजी हुई उसके बाद आमरण अनशन का फैसला लिया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
