Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी, देखें तस्वीरें

जयपुर के टोंक रोड स्थित नगर निगम ऑफिस के पिछले हिस्से में सफाईकर्मियों देवता 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना शुरू किया गया। इसके साथ ही वे हड़ताल पर चले गए है। बुधवार को आमरण अनशन भी शुरू कर दिया गया। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Nov 27, 2025

Nagar nigam office jaipur

नगर निगम के मुख्य भवन पर कर्मचारी नेता ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। लगातार चल रहे विरोध के चलते यह निर्णय लिया गया है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Nagar nigam office jaipur

इससे पहले बुधवार को जयपुर भर से काफी भारी संख्या में सफाई कर्मी नगर निगम के दफ्तर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Nagar nigam office jaipur

इन सफाईकर्मियों की हड़ताल 11 सूत्री मांगों के साथ शुरू हुई है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Nagar nigam office jaipur

दिन भर नगर निगम के ऑफिस के बाहर नारे लगते रहे। वही सफाई कर्मियों का आना अभी भी जारी है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Nagar nigam office jaipur

सभी वार्ड से सफाई कर्मी पहुंचे थे नगर निगम ऑफिस में। वहां पहुंच कर काफी नारे बाजी हुई उसके बाद आमरण अनशन का फैसला लिया गया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Nov 2025 07:53 am

Hindi News / Special / Photos / सफाईकर्मियों की हड़ताल जारी, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

Jhunjhunu: मां के आंसू नहीं थम रहे…सड़क दुर्घटना में बेटे को खो चुके परिवार को मिला अब 1 करोड़ का ‘सहारा’…

झुंझुनू

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन जिलों में आज बारिश की संभावना

Weather Update 27 November Meteorological Department Prediction today Rajasthan n these districts rain Alert
जयपुर

Rajasthan: अजमेर-दादर एक्सप्रेस में बम की आशंका से हड़कंप, 3 घंटे रुकी ट्रेन; दिल्ली बम धमाके पर चर्चा करते 3 युवक गिरफ्तार

Ajmer-Dadar Express Train
अजमेर

राजस्थान में शिक्षा विभाग की बड़ी घोषणा, पहली बार विद्यार्थियों को 1 अप्रेल को मिलेगी ये नई सुविधा

Rajasthan education department Big Announcement 1 April students New Books facility
जयपुर

नहीं पहुंची एंबुलेंस, आदिवासी महिला ने दिया नवजात को जन्म

अस्पताल के वार्ड में पहुंचने से पहले ही प्रसूता सोना ने उप जिला अस्पताल परिसर में दूध की गाड़ी में ही एक बच्ची को जन्म दिया।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.