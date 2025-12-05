5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

खास खबर

शाम को भी शुरू हुई ओपीडी, देखें तस्वीरें

गुरुवार से जयपुर के एसएमएस अस्पताल के पुरानी इमरजेंसी के इंचार्ज रूम में शाम छह बजे से रात नौ बजे तक ओपीडी लगाई जा रही है। ऐसे में ज्यादातर मौसमी बीमारी के मरीज पहुंच रहे है। वही फिलहाल दो डॉक्टर इस ओपीडी में बैठेंगे। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Dec 05, 2025

Sms hospital in jaipur

एसएमएस अस्पताल के पुरानी इमर्जिंग में इंचार्ज रूम में शाम को भी ओपीडी शुरू की गई है। विशेष कर मौसमी बीमारियों के लिए इस ओपीडी को शुरू किया गया है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Sms hospital in jaipur

शाम छह से नौ बजे तक इस ओपीडी को चलाया जाएगा। इमरजेंसी के इंचार्ज रूम में इस ओपीडी को चलाया जाना तय हुआ है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Sms hospital in jaipur

अभी शुरुवात में दो डॉक्टर मौके पर मौजूद रहने वाले है। दोनों ही ओपीडी में बैठ मरीजों को देखेंगे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Sms hospital in jaipur

ज्यादातर मौसमी बीमारियों के मरीज पहुंच रहे है। नजला खासी बुखार जिनमें प्रमुख है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

05 Dec 2025 07:54 am

Hindi News / Special / Photos / शाम को भी शुरू हुई ओपीडी, देखें तस्वीरें

