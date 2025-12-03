यूनिवर्सिटी में गुलदावदी एग्जिबिशन की तैयारियां शुरू, देखे तस्वीरें

राजस्थान यूनिवर्सिटी की नर्सरी में तैयार की जा रही पौध। यहां पर गुलदावदी के साथ साथ गेंदें के भी लाओ किस्मों को तैयार किया जा रहा है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
गुलदावदी की विभिन्न विभिन्न किस्म और रंगों में यहां पर पौध तैयार की जा रही है। कार्य किस्म तो देश के बाहर की भी है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
गेंदें के फूलों की अलग लग किस्म के साथ साथ अलग अलग रंग भी देखने की मिलेंगे। इस एग्जिबिशन में गेंदें के लगभग 10 अलग अलग वरायटी देखने को मिलेगी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
यह एग्जिबिशन हर साल राजस्थान यूनिवर्सिटी के नर्सरी परिसर में लगाई जाती है। इस बार भी 12 और 13 दिसंबर को यह एग्जिबिशन लगाई जा रही है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
लगभग एक साल से अधिक समय लगता है इन पौधों को तैयार करने में। यहां तक कि कई एग्जिबिशन खत्म होते ही अगली एग्जिबिशन की तैयारियां शुरू कर दीं जाती है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
