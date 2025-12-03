Patrika LogoSwitch to English

खास खबर

यूनिवर्सिटी में गुलदावदी एग्जिबिशन की तैयारियां शुरू, देखे तस्वीरें

जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के नर्सरी परिसर में इन दिनों गुलदावदी की बाहर आई हुई है। कारण है 12 और 13 दिसंबर को होने वाली गुलदावदी एग्जिबिशन। 12 को सुबह से ही डिस्प्ले शुरू किया जाएगा वही 13 को इन फूलों को बेचा जाएगा। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Dec 03, 2025

Flowers exibition in jaipur

राजस्थान यूनिवर्सिटी की नर्सरी में तैयार की जा रही पौध। यहां पर गुलदावदी के साथ साथ गेंदें के भी लाओ किस्मों को तैयार किया जा रहा है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Flowers exibition in jaipur

गुलदावदी की विभिन्न विभिन्न किस्म और रंगों में यहां पर पौध तैयार की जा रही है। कार्य किस्म तो देश के बाहर की भी है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Flowers exibition in jaipur

गेंदें के फूलों की अलग लग किस्म के साथ साथ अलग अलग रंग भी देखने की मिलेंगे। इस एग्जिबिशन में गेंदें के लगभग 10 अलग अलग वरायटी देखने को मिलेगी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Flowers exibition in jaipur

यह एग्जिबिशन हर साल राजस्थान यूनिवर्सिटी के नर्सरी परिसर में लगाई जाती है। इस बार भी 12 और 13 दिसंबर को यह एग्जिबिशन लगाई जा रही है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Flowers exibition in jaipur

लगभग एक साल से अधिक समय लगता है इन पौधों को तैयार करने में। यहां तक कि कई एग्जिबिशन खत्म होते ही अगली एग्जिबिशन की तैयारियां शुरू कर दीं जाती है। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Published on:

03 Dec 2025 08:19 am

Hindi News / Special / Photos / यूनिवर्सिटी में गुलदावदी एग्जिबिशन की तैयारियां शुरू, देखे तस्वीरें

