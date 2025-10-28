Patrika LogoSwitch to English

बेमौसम बारिश ने भिगोया अनाज, खेतों में कटी फसल को नुकसान…देखें फोटो

बेमौसम बारिश ने कई किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में कटी पड़ी अधिकांश फसल भीग गई, जिससे अनाज खराब हो गया। कई इलाकों में धान व मक्का की फसल भीगने से नुकसान हुआ है। किसानों ने फसल को बचाने के लिए उन पर तिरपाल ढक कर बचाने की कोशिश की।

जयपुर

VIKAS MATHUR

Oct 28, 2025

बूंंदी जिले के नोताडा क्षेत्र के मालिकपुरा गांव में बरसात से खेतों में पानी भरने से कटकर पड़े धान के पुळों को उठाकर एक तरफ करते किसान।

बारां में बरसात के चलते कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। सूखने के लिए फैलाई गई मक्का की जींस भीगकर खराब हो गई। वही खुले में पड़े हजारों कट्टे भी भीग गए । फोटो – हंसराज शर्मा

भीलवाड़ा में बारिश के चलते अनाज भीग गया। फोटो अरविंद हिरण

कोटा शहर में भामाशाह मंडी के यार्ड में बिक्री के लिए आया अनाज को तिरपाल से ढक कर बचाने की जुगत लगाई। फोटो— नीरज

बूंदी जिले में रामगंजबालाजी के निकट कट कर पड़ी धान की फसल में भर गया पानी।

