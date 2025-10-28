बेमौसम बारिश ने भिगोया अनाज, खेतों में कटी फसल को नुकसान…देखें फोटो

बारां में बरसात के चलते कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। सूखने के लिए फैलाई गई मक्का की जींस भीगकर खराब हो गई। वही खुले में पड़े हजारों कट्टे भी भीग गए । फोटो – हंसराज शर्मा