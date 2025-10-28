बेमौसम बारिश ने भिगोया अनाज, खेतों में कटी फसल को नुकसान…देखें फोटो

बूंंदी जिले के नोताडा क्षेत्र के मालिकपुरा गांव में बरसात से खेतों में पानी भरने से कटकर पड़े धान के पुळों को उठाकर एक तरफ करते किसान।
बारां में बरसात के चलते कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। सूखने के लिए फैलाई गई मक्का की जींस भीगकर खराब हो गई। वही खुले में पड़े हजारों कट्टे भी भीग गए । फोटो – हंसराज शर्मा
भीलवाड़ा में बारिश के चलते अनाज भीग गया। फोटो अरविंद हिरण
कोटा शहर में भामाशाह मंडी के यार्ड में बिक्री के लिए आया अनाज को तिरपाल से ढक कर बचाने की जुगत लगाई। फोटो— नीरज
बूंदी जिले में रामगंजबालाजी के निकट कट कर पड़ी धान की फसल में भर गया पानी।
