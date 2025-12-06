वंदे मातरम् के 150 साल पर आर्मी का बैंड वादन, देखें तस्वीरें

जयपुर के अल्बर्ट हाल म्यूजियम के सामने सेना के सीआरपीएफ के बैंड ने राष्ट्रीय भक्ति के गीतों बजाया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
इस मौके पर जयपुर और उसके बाहर से आए पर्यटक बैंड को सुन कर उनके फोटो वीडियो लेते भी दिखे। काफी लोग इस मौके पर पहुंचे थे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
दो प्रकार के बैंड पहुंचे थे। एक ब्रास बैंड दूसरा पाइप बैंड। जयपुर उनकी विशेष धुनों से गूंज उठा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
ढलते सूरज की सतरंगी आभा में राष्ट्रीय भक्ति के गीतों से समा बेहद सुहाना हो गया। पीछे अल्बर्ट हाल पर की लाइटिंग भी माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।
