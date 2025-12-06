6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

वंदे मातरम् के 150 साल पर आर्मी का बैंड वादन, देखें तस्वीरें

जयपुर के दिल कहलाए जाने वाला अल्बर्ट हाल के सामने सेना के सीआरपीएफ बैंड द्वारा वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय भक्ति गीतों को बजाया गया। इस दौरान जयपुर और उसके बाहर से आए पर्यटक भी फोटो वीडियो लेते दिखे। देखें तस्वीरें। सभी फोटोज अनुग्रह सोलोमन।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anugrah shree Soloman

Dec 06, 2025

Albert hall of jaipur

जयपुर के अल्बर्ट हाल म्यूजियम के सामने सेना के सीआरपीएफ के बैंड ने राष्ट्रीय भक्ति के गीतों बजाया। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Albert hall of jaipur

इस मौके पर जयपुर और उसके बाहर से आए पर्यटक बैंड को सुन कर उनके फोटो वीडियो लेते भी दिखे। काफी लोग इस मौके पर पहुंचे थे। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Albert hall of jaipur

दो प्रकार के बैंड पहुंचे थे। एक ब्रास बैंड दूसरा पाइप बैंड। जयपुर उनकी विशेष धुनों से गूंज उठा। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Albert hall of jaipur

ढलते सूरज की सतरंगी आभा में राष्ट्रीय भक्ति के गीतों से समा बेहद सुहाना हो गया। पीछे अल्बर्ट हाल पर की लाइटिंग भी माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। फोटो अनुग्रह सोलोमन।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Dec 2025 08:09 am

Hindi News / Special / Photos / वंदे मातरम् के 150 साल पर आर्मी का बैंड वादन, देखें तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

Jaipur: शादी के बंधन में बंधे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, बी-प्राक, धीरेंद्र शास्त्री समेत पहुंचे ये मेहमान, देखें एक्सक्लूसिव तस्वीरें

Indresh-Ji-Wedding-Exclusive-Photos
जयपुर

Rajasthan Urea Crisis : सरकारी स्टॉक में है यूरिया मौजूद, पर बाजार से क्यों गायब है खाद?

Rajasthan Urea Crisis government stock Available but why is fertilizer missing from market
बांसवाड़ा

Property Expo Propex-2025 : जयपुर में घर चाहिए तो चूके नहीं, सिर्फ 2 दिन मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट

Property Expo Propex-2025 If you want a home in Jaipur do not miss out you get special discounts for just 2 days
जयपुर

राजस्थान का अनोखा आश्रम: यहां जरूरतमंदों के लिए लिखते हैं ‘ठाकुरजी को चिट्ठी’, चंदा मांगने की नहीं है परंपरा

kota-Apna-Ghar-Aashram
कोटा

Jaipur: विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे की स्मृति में हुआ कार्यक्रम, जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में गूंजते रहे ‘एड गुरु’ के स्लोगन

Piyush-Pandey-Program
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.