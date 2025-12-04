सर्दी में ठण्ड से बचाव के जतन …देखें फोटो

जोधपुर में रात में तापमान में गिरावट होने के कारण ठंडी हवा चलने से सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ऐसे में ऑटो रिक्शा में स्कूल जा रहे निजी स्कूल के छोटे विद्यार्थी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। फोटो- गौतम उडेलिया
तेज सर्दी के साथ ही अब लोग धूप सेंकने लगे हैं। थकान है तो झपकी भी ले रहे हैं। अलवर में सड़क किनारे बैठे दुकानदारों पर धूप पड़ी तो गर्माहट आते ही उन्हें झपकी आ गई। शहर के पार्कों में भी कुछ इसी तरह धूप में लोग झपकी लेते नजर आ रहे हैं। फोटो: अंशुम आहूजा
बीकानेर में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाएं कार्यक्रम के साथ सुहानी धूप का भी आनंद लेती हुईं। फोटो— नौशाद अली
