खास खबर

सर्दी में ठण्ड से बचाव के जतन …देखें फोटो

तापमान में लगातार गिरावट के कारण लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम की ठंडक अब अधिक महसूस होने लगी है, जिससे स्वेटर, जैकेट और शॉल की मांग बढ़ गई है। वहीं दिन के समय हल्की धूप निकलने पर लोग खुले स्थानों पर बैठकर धूप सेकने का आनंद लेते दिखाई देते हैं। यह मौसम न केवल जीवनशैली में बदलाव ला रहा है, बल्कि सामाजिक माहौल को भी प्रभावित कर रहा है। बच्चे खेलते समय धूप का मज़ा लेते हैं, बुजुर्ग आँगन या छत पर बैठकर गर्माहट महसूस करते हैं। ठंडी हवाओं के बीच धूप का यह सुखद स्पर्श लोगों को सुकून देता है और मौसम को और भी मनमोहक बना देता है।

जयपुर

image

VIKAS MATHUR

Dec 04, 2025

जोधपुर में रात में तापमान में गिरावट होने के कारण ठंडी हवा चलने से सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ऐसे में ऑटो रिक्शा में स्कूल जा रहे निजी स्कूल के छोटे विद्यार्थी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। फोटो- गौतम उडेलिया

तेज सर्दी के साथ ही अब लोग धूप सेंकने लगे हैं। थकान है तो झपकी भी ले रहे हैं। अलवर में सड़क किनारे बैठे दुकानदारों पर धूप पड़ी तो गर्माहट आते ही उन्हें झपकी आ गई। शहर के पार्कों में भी कुछ इसी तरह धूप में लोग झपकी लेते नजर आ रहे हैं। फोटो: अंशुम आहूजा

बीकानेर में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाएं कार्यक्रम के साथ सुहानी धूप का भी आनंद लेती हुईं। फोटो— नौशाद अली

04 Dec 2025 06:59 pm

