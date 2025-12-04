सर्दी में ठण्ड से बचाव के जतन …देखें फोटो

तेज सर्दी के साथ ही अब लोग धूप सेंकने लगे हैं। थकान है तो झपकी भी ले रहे हैं। अलवर में सड़क किनारे बैठे दुकानदारों पर धूप पड़ी तो गर्माहट आते ही उन्हें झपकी आ गई। शहर के पार्कों में भी कुछ इसी तरह धूप में लोग झपकी लेते नजर आ रहे हैं। फोटो: अंशुम आहूजा