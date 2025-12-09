सरगुजा को बड़ी सौगात! 82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमिपूजन, देखें तस्वीरें…

CG News: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंबिकापुर में 82 करोड़ 23 लाख 71 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। 50 लाख की लागत से बने नए अटल परिसर का भी शुभारंभ किया गया।