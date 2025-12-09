9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरगुजा

सरगुजा को बड़ी सौगात! 82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमिपूजन, देखें तस्वीरें…

CG News: अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 82 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।

2 min read
Google source verification

सरगुजा

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 09, 2025

CG News

CG News: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंबिकापुर में 82 करोड़ 23 लाख 71 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। 50 लाख की लागत से बने नए अटल परिसर का भी शुभारंभ किया गया।

CG News

CG News: लोक निर्माण विभाग (PWD), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) और नगरीय प्रशासन विभाग के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की शुरुआत की गई।

CG News

CG News: कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए।

CG News

CG News: अरुण साव ने बताया कि पिछले 23 महीनों में अंबिकापुर शहर के विकास के लिए 209 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। सरगुजा संभाग में सड़कों के कायाकल्प के लिए 1737 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

CG News

CG News: पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि नए कार्यों से न केवल आवागमन में सुधार होगा, बल्कि पर्यटन, कृषि और स्थानीय व्यापार को नई दिशा मिलेगी।

CG News

CG News: महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि स्वीकृत कार्यों से शहर में तेजी से विकास होगा और जन सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त किया।

CG News

CG News: छह प्रमुख सड़कों का भूमिपूजन किया गया—जिनकी कुल लागत 27 करोड़ 94 लाख 86 हजार है। इन सड़कों के बन जाने से स्थानीय आवागमन बेहतर होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार बढ़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Dec 2025 01:09 pm

Published on:

09 Dec 2025 01:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / Photos / सरगुजा को बड़ी सौगात! 82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमिपूजन, देखें तस्वीरें…

बड़ी खबरें

View All

सरगुजा

छत्तीसगढ़

पूर्व सरपंच की बहू की बेरहमी से हत्या, बच्चों ने दादी से कहा- मां बिस्तर पर… इस हाल में मिली महिला की लाश

सरगुजा

छत्तीसगढ़ का गढ़ा दाई मंदिर! गुफा से आती रहस्यमयी आवाजें, जानिए क्या है इसकी वजह…

छत्तीसगढ़ का गढ़ा दाई मंदिर!(photo-patrika)
सरगुजा

Weather Update: पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर का कहर जारी, ठंड ने छुड़ाई कंपकंपी

Weather Update
सरगुजा

CG News: युवा MLA का दिखा अलग अंदाज, महिला के साथ बर्तन धोने में बंटाया हाथ

CG News
सरगुजा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.