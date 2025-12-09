सरगुजा को बड़ी सौगात! 82 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमिपूजन, देखें तस्वीरें…

CG News: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंबिकापुर में 82 करोड़ 23 लाख 71 हजार रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। 50 लाख की लागत से बने नए अटल परिसर का भी शुभारंभ किया गया।
CG News: लोक निर्माण विभाग (PWD), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) और नगरीय प्रशासन विभाग के कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की शुरुआत की गई।
CG News: कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए।
CG News: अरुण साव ने बताया कि पिछले 23 महीनों में अंबिकापुर शहर के विकास के लिए 209 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। सरगुजा संभाग में सड़कों के कायाकल्प के लिए 1737 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
CG News: पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि नए कार्यों से न केवल आवागमन में सुधार होगा, बल्कि पर्यटन, कृषि और स्थानीय व्यापार को नई दिशा मिलेगी।
CG News: महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि स्वीकृत कार्यों से शहर में तेजी से विकास होगा और जन सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त किया।
CG News: छह प्रमुख सड़कों का भूमिपूजन किया गया—जिनकी कुल लागत 27 करोड़ 94 लाख 86 हजार है। इन सड़कों के बन जाने से स्थानीय आवागमन बेहतर होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार बढ़ेगा।
