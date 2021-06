Amarnath yatra 2021: कोरोना के कारण लगातार दूसरे साल भी रद्द, ऑनलाइन होंगे दर्शन

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा अप्रैल 2021 में अमरनाथ यात्रा Amarnath Yatra 2021 के लिए जारी पंजीकरण की प्रकिया अस्थायी तौर पर बंद कर दिए जाने के बाद कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संदेह को देखते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस साल 2021 में भी अमरनाथ यात्रा Amarnath Yatra 2021 को रद्द करने का फैसला ले लिया है। ज्ञात हो कि इससे पहले साल 2020 में भी महामारी के कारण तीर्थयात्रा रद्द कर दी गई थी।

सामने आ रही सूचना के अनुसार इस बार यानि 2021 महामारी के चलते जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा Amarnath Yatra को इस बार सांकेतिक रखने का निर्णय लिया है। वहीं श्रद्धालु 28 जून से ऑनलाइन दर्शन online darshan कर पाएंगे। जबकि श्री अमरनाथ छड़ी मुबारक 22 अगस्त को गुफा में ले जाया जाएगा।

J&K Govt has decided to cancel Shri Amarnath Ji Yatra; all the traditional religious rituals to be performed at the Holy Cave Shrine as per past practice: Shri Amarnath Ji Shrine Board