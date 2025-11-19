Lucky Temples for New Year 2026 : नए साल में जन्मतिथि अनुसार इन मंदिरों में दर्शन करें, मिल सकती है तरक्की और आर्थिक लाभ

Lucky Temples for New Year 2026 : नए साल में अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ईश्वर की आराधना (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Lucky Temples for New Year 2026 : नया साल बस आने ही वाला है। हर कोई चाहता है कि 2026 उनके लिए खुशियां, मौके और तरक्की लेकर आए। पिछले साल में काफी उतार-चढ़ाव रहे, तो अब जरूरी है कि हम सतर्क भी रहें और साथ ही भगवान का शुक्रिया भी अदा करें। नए साल की शुरुआत में मंदिर जाना, भगवान का आशीर्वाद लेना और कृतज्ञता जताना, ये सच में आपके लिए साल को बेहतर बना सकता है।
अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आपकी जन्मतिथि में छिपी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है। अगर आप 1 जनवरी 2026 की शुरुआत अपने ग्रहों के स्वामी और इष्ट देव के दर्शन से करते हैं, तो पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आपके मूलांक के अनुसार, इस नए साल आपको किस मंदिर में शीश झुकाना चाहिए।
अगर आपकी जन्मतिथि का अंक 1 है, तो ये साल आपके लिए खास है। सूर्य की ऊर्जा और ताकत आपके साथ है। आपको नारायण मंदिर जरूर जाना चाहिए। वहां भगवान को प्रणाम करें, आभार जताएं।
अगर आपका अंक 2 है, तो चंद्रमा आपके स्वामी हैं। अपनी किस्मत को मजबूत करने के लिए भगवान शिव के मंदिर जाएं। शिवलिंग का अभिषेक करें, जल अर्पित करें और भगवान शिव से आशीर्वाद लें।
अंक 3 वालों के लिए बृहस्पति का असर रहता है। आपको भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनें और पीली मिठाई चढ़ाएं। इससे आपको ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलेगा।
अगर आपकी जन्मतिथि का अंक 4 है, तो राहु आपके ग्रह हैं। भगवान काल भैरव के मंदिर जाएं। वहां सूजी का हलवा और दूध चढ़ाएं, साथ ही सरसों के तेल का दीया जलाएं। इससे भगवान काल भैरव की कृपा आप पर बनी रहेगी।
अंक 5 वाले बुध के स्वामी होते हैं। आपको देवी दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। वहां हलवा और चना का भोग लगाएं और देवी दुर्गा का आशीर्वाद लें।
अगर आपका अंक 6 है, तो शुक्र ग्रह आपके साथ है। माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं, पूजा करें और सफेद मिठाई चढ़ाएं। इससे साल भर खुशहाली बनी रहेगी।
अंक 7 वालों के लिए केतु का असर होता है। भगवान गणेश के मंदिर जाएं। दूर्वा घास और पांच बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। इससे आपको 2026 में हर बाधा से राहत मिलेगी और आध्यात्मिक दिशा मिलेगी।
अगर आपका अंक 8 है, तो शनि आपके स्वामी हैं। हनुमान जी या शनि मंदिर जाएं, पिछले कर्मों को छोड़ें और भगवान का आशीर्वाद लें। नए साल में अनुशासन और सकारात्मकता आपके साथ रहेगी।
अंक 9 वालों के लिए मंगल ग्रह असर डालता है। काली माता के मंदिर जाएं, हलवा-चना और गुलाब की माला चढ़ाएं। माता काली का आशीर्वाद आपके लिए शक्ति और सुरक्षा लेकर आएगा।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग