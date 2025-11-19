Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Lucky Temples for New Year 2026 : नए साल में जन्मतिथि अनुसार इन मंदिरों में दर्शन करें, मिल सकती है तरक्की और आर्थिक लाभ

Lucky Temples for New Year 2026 : 1 जनवरी 2026 को अपनी जन्मतिथि (मूलांक) के अनुसार जानें किस मंदिर में दर्शन करने से मिलेगी सफलता और धन। इस नए साल अपनी किस्मत चमकाने के लिए पढ़ें ये खास उपाय और पूजा विधि।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Manoj Vashisth

Nov 19, 2025

Lucky Temples for New Year 2026 : नए साल में जन्मतिथि अनुसार इन मंदिरों में दर्शन करें, मिल सकती है तरक्की और आर्थिक लाभ

Lucky Temples for New Year 2026 : नए साल में अपनी जन्मतिथि के अनुसार करें ईश्वर की आराधना (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Lucky Temples for New Year 2026 : नया साल बस आने ही वाला है। हर कोई चाहता है कि 2026 उनके लिए खुशियां, मौके और तरक्की लेकर आए। पिछले साल में काफी उतार-चढ़ाव रहे, तो अब जरूरी है कि हम सतर्क भी रहें और साथ ही भगवान का शुक्रिया भी अदा करें। नए साल की शुरुआत में मंदिर जाना, भगवान का आशीर्वाद लेना और कृतज्ञता जताना, ये सच में आपके लिए साल को बेहतर बना सकता है।

अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आपकी जन्मतिथि में छिपी ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित करती है। अगर आप 1 जनवरी 2026 की शुरुआत अपने ग्रहों के स्वामी और इष्ट देव के दर्शन से करते हैं, तो पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आपके मूलांक के अनुसार, इस नए साल आपको किस मंदिर में शीश झुकाना चाहिए।

अंक 1, 10, 19, 28

अगर आपकी जन्मतिथि का अंक 1 है, तो ये साल आपके लिए खास है। सूर्य की ऊर्जा और ताकत आपके साथ है। आपको नारायण मंदिर जरूर जाना चाहिए। वहां भगवान को प्रणाम करें, आभार जताएं।

अंक 2, 11, 20, 29

अगर आपका अंक 2 है, तो चंद्रमा आपके स्वामी हैं। अपनी किस्मत को मजबूत करने के लिए भगवान शिव के मंदिर जाएं। शिवलिंग का अभिषेक करें, जल अर्पित करें और भगवान शिव से आशीर्वाद लें।

अंक 3, 12, 21, 30

अंक 3 वालों के लिए बृहस्पति का असर रहता है। आपको भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनें और पीली मिठाई चढ़ाएं। इससे आपको ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलेगा।

अंक 4, 13, 22, 31

अगर आपकी जन्मतिथि का अंक 4 है, तो राहु आपके ग्रह हैं। भगवान काल भैरव के मंदिर जाएं। वहां सूजी का हलवा और दूध चढ़ाएं, साथ ही सरसों के तेल का दीया जलाएं। इससे भगवान काल भैरव की कृपा आप पर बनी रहेगी।

अंक 5, 14, 23

अंक 5 वाले बुध के स्वामी होते हैं। आपको देवी दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। वहां हलवा और चना का भोग लगाएं और देवी दुर्गा का आशीर्वाद लें।

अंक 6, 15, 24

अगर आपका अंक 6 है, तो शुक्र ग्रह आपके साथ है। माता लक्ष्मी के मंदिर जाएं, पूजा करें और सफेद मिठाई चढ़ाएं। इससे साल भर खुशहाली बनी रहेगी।

अंक 7, 16, 25

अंक 7 वालों के लिए केतु का असर होता है। भगवान गणेश के मंदिर जाएं। दूर्वा घास और पांच बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। इससे आपको 2026 में हर बाधा से राहत मिलेगी और आध्यात्मिक दिशा मिलेगी।

अंक 8, 17, 26

अगर आपका अंक 8 है, तो शनि आपके स्वामी हैं। हनुमान जी या शनि मंदिर जाएं, पिछले कर्मों को छोड़ें और भगवान का आशीर्वाद लें। नए साल में अनुशासन और सकारात्मकता आपके साथ रहेगी।

अंक 9, 18, 27

अंक 9 वालों के लिए मंगल ग्रह असर डालता है। काली माता के मंदिर जाएं, हलवा-चना और गुलाब की माला चढ़ाएं। माता काली का आशीर्वाद आपके लिए शक्ति और सुरक्षा लेकर आएगा।

ये भी पढ़ें

19 November 2025 Rashifal : चतुर्दशी अमावस्या पर मेष-तुला हो सकते हैं मालामाल, वृश्चिक रखें सेहत का ध्यान
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 19 November 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Nov 2025 12:35 pm

Published on:

19 Nov 2025 12:33 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Lucky Temples for New Year 2026 : नए साल में जन्मतिथि अनुसार इन मंदिरों में दर्शन करें, मिल सकती है तरक्की और आर्थिक लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Rashi ke Anusar Rudraksha : किस राशि के लिए कौन सा मुखी रुद्राक्ष है शुभ? खरीदने से पहले जरूर पढ़ें

Rashi ke Anusar Rudraksha
धर्म/ज्योतिष

19 November 2025 Rashifal : चतुर्दशी अमावस्या पर मेष-तुला हो सकते हैं मालामाल, वृश्चिक रखें सेहत का ध्यान

Aaj Ka Rashifal 19 November 2025
राशिफल

Mata Vaishno Devi Hawan Booking : मां वैष्णो देवी के दरबार में अब हवन की सुविधा, ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू

Mata Vaishno Devi Hawan Booking
धर्म और अध्यात्म

टैरो राशिफल 19 नवंबर 2025 : आज इन 5 राशियों को मिल सकता है लाभ, वृषभ-कन्या के लिए बड़ी खुशखबरी

Tarot Card Reading 19 November 2025
राशिफल

Lucky Zodiac Signs : अगले 30 दिन में बदल सकती है इन राशियों की किस्मत, जानिए कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां

Lucky Zodiac Signs Next 30 Days
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.