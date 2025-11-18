19 November 2025 Rashifal : चतुर्दशी अमावस्या पर मेष-तुला हो सकते हैं मालामाल, वृश्चिक रखें सेहत का ध्यान

Aaj Ka Rashifal 19 November 2025 : 19 नवंबर 2025, बुधवार का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है? आज चतुर्दशी अमावस्या का योग है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं, जबकि नक्षत्रों में विशाखा का प्रभाव रहेगा। मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों के लिए करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में ग्रहों की स्थिति क्या संकेत दे रही है? आज आपका शुभ रंग क्या है और कौन सा अंक आपका भाग्य बढ़ाएगा? पंडित मुकेश भारद्वाज से अपनी राशि के अनुसार जानें कि आज आपको किन कार्यों में सफलता मिलेगी और किन चुनौतियों से बचकर रहना होगा। आज राहुकाल दोपहर 12:06 बजे से 01:25 बजे तक रहेगा, इस समय किसी भी शुभ कार्य को टालना उचित है।