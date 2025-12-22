22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Rashifal Prediction 2026: साल 2026 में राशिनुसार जानें कैसे रहेंगे आपके रिश्ते

साल 2026 रिश्तों के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन पूरी तरह नकारात्मक नहीं। सही समय पर सही निर्णय, संयमित व्यवहार और ज्योतिषीय उपायों के जरिए इस वर्ष भी रिश्तों को संभाला जा सकता है। समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो यह साल आपको रिश्तों की असली अहमियत समझाने वाला साबित हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 22, 2025

लव राशिफल 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

लव राशिफल 2026 (PC: GEMINI GENERATED)

नया साल हमेशा नई उम्मीदों के साथ आता है, खासकर रिश्तों को लेकर। जीवन के कठिन दौर में सबसे बड़ा सहारा हमारे रिश्ते ही बनते हैं। जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है, लेकिन जब इन्हीं रिश्तों में दरार पड़ती है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। साल 2026 की शुरुआत में लोग यही कामना करेंगे कि पुराने मनमुटाव दूर हों, रिश्तों में फिर से मधुरता आए और जीवन प्रेम व आनंद के साथ आगे बढ़े। ऐसे में सवाल उठता है कि साल 2026 रिश्तों, विवाह और संतान के लिहाज से कैसा रहेगा?

2026 का ज्योतिषीय संकेत: सूर्य का वर्ष

अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 का टोटल 1 बनता है, जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य को रिश्तों के लिए अनुकूल ग्रह नहीं माना जाता। यह अहंकार, डोमिनेंस और अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ाता है। यही कारण है कि 2026 में कई लोगों के रिश्तों में टकराव, दूरी और सेपरेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं।

वहीं दूसरी ओर रिश्तों को संरक्षण देने वाला ग्रह बृहस्पति भी 2026 में अतिचारी अवस्था में रहेगा। मिथुन, कर्क और सिंह राशि को प्रभावित करते हुए बृहस्पति पूरे साल बार-बार अपनी स्थिति बदलेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि टूटते रिश्तों को संभालने की शक्ति कमजोर रहेगी।

किन राशियों को रहना होगा ज्यादा सतर्क?

साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव झेल रही कुंभ, मीन, मेष, सिंह और धनु राशि वालों को रिश्तों के मामले में खास सावधानी रखनी होगी। इस साल जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय विवाह या पारिवारिक जीवन में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है।

विवाह और संतान के योग

2026 में विवाह के योग सीमित रहेंगे। साल की शुरुआत में शुक्र के अस्त होने और साल के अंत में सिंह राशि में बृहस्पति के होने से शादियों में रुकावट आ सकती है। कुछ राशियों के लिए साल का मध्य समय विवाह और संतान प्राप्ति के लिहाज से बेहतर रहेगा, जबकि कई लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है।

रिश्तों को कैसे संभालें 2026 में?

यह साल भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से चलने का है। क्रोध, अहंकार और वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। जो लोग आक्रामक या अत्यधिक डोमिनेंट स्वभाव के हैं, उनके लिए रिश्तों में संकट की संभावना ज्यादा रहेगी।

ज्योतिषीय उपाय

  • शुक्र, बृहस्पति और शनि के मंत्रों का नियमित जप
  • शिव, हनुमान और लक्ष्मी जी की उपासना
  • रिश्तों में संवाद और धैर्य बनाए रखना

ये भी पढ़ें

New Year 2026 Astrology: नए साल के ये उपाय बदल देंगे आपकी किस्मत, चहुंओर से मिलेगी सफलता
धर्म/ज्योतिष
New Year 2026 Astrology (PC: GEMINI GENERATED)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 02:55 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Rashifal Prediction 2026: साल 2026 में राशिनुसार जानें कैसे रहेंगे आपके रिश्ते

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Ekadashi Vrat Date 2025: 30 या 31 दिसंबर कब है साल की आखिरी एकादशी, जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

Ekadashi Vrat Date 2025
धर्म/ज्योतिष

आज का राशिफल (Aaj ka Rashifal) 23 दिसंबर 2025: मेष और तुला के करियर में आएगा बड़ा उछाल, जानें अपनी राशि का भविष्य

Tarot Rashifal Today 23 December
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 23 December : मंगलवार राशिफल: इन 6 राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की कृपा, जानें अपना भाग्य

Aaj Ka Rashifal 23 December
राशिफल

लड़कियों ये 5 चीजें बैग में कभी न रखें, वर्ना करियर में आएंगी रुकावटें

Vastu Tips For Girls Bag
वास्तु टिप्स

Shani Gochar 2025: 30 साल बाद शनि ने बदली अपनी चाल, 20 फरवरी तक इन राशिवालों को करेंगे मालामाल

Shani Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.