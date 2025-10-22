उत्तराखंड से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, युवती की मौत, 15 से अधिक घायल चीख- पुकार से गूंजा हाईवे

फोटो सोर्स पत्रिका
पीलीभीत जिले के जहानाबाद क्षेत्र के पास बुधवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। उत्तराखंड से बरेली लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। जबकि 15 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। बस में सवार लोग उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के दर्शन कर वापस लौट रहे थे।
जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब चार बजे निसरा सरदार नगर के पास हरिद्वार हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 60 यात्री सवार थे। बरेली जा रही इस बस का चालक तेज रफ्तार में वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। जिससे बस सड़क से नीचे उतरकर पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में अफरातफरी मच गई। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को निकालने में मदद की और पुलिस को सूचना दी।
घटना की खबर मिलते ही एसपी नताशा गोयल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं। जेसीबी की मदद से बस को सीधा कराया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना में बरेली के मढ़ीनाथ चौपला निवासी दुर्गा (18) की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में नन्हे, रमेश, अर्जुन, मनोज, प्रीति, वरुण, गीता, अनीता, विशाल, दिनेश, जमुना और ऋतिक समेत कई लोग शामिल हैं।
जहानाबाद सीएचसी के चिकित्सक डॉ. सौरभ कुमार ने पुष्टि की कि हादसे में एक युवती की मौत हुई है। जबकि गंभीर रूप से घायल सात लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु दीपावली की छुट्टियों में कैंची धाम और नानकमत्ता जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर घर लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे पर जाम खुलवाकर यातायात बहाल कराया।
बड़ी खबरेंView All
पीलीभीत
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग