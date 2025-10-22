उत्तराखंड से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, युवती की मौत, 15 से अधिक घायल चीख- पुकार से गूंजा हाईवे

जहानाबाद सीएचसी के चिकित्सक डॉ. सौरभ कुमार ने पुष्टि की कि हादसे में एक युवती की मौत हुई है। जबकि गंभीर रूप से घायल सात लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु दीपावली की छुट्टियों में कैंची धाम और नानकमत्ता जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर घर लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे पर जाम खुलवाकर यातायात बहाल कराया।