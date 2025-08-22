Pilibhit News: वाहन की चपेट में आने से दंपति की दर्दनाक मौत; बेटे की हालत गंभीर

डॉक्टर्स के मुताबिक मृतक दंपति के बेटे की हालत गंभीर है और वह जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। दंपति, रजनीश वर्मा और संगीता वर्मा, और उनका बेटा रवि खीरी जिले के हैदराबाद थाना अंतर्गत बेहरा मुल्तान के रहने वाले थे। दंपति उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक निजी कंपनी में काम करते थे। SHO ने कहा कि तीनों घर लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई।