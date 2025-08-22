Patrika LogoSwitch to English

पीलीभीत

Pilibhit News: वाहन की चपेट में आने से दंपति की दर्दनाक मौत; बेटे की हालत गंभीर

Pilibhit News: वाहन की चपेट में आने से दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। दंपति के बेटे की हालत गंभीर है। उसका अस्पताल में इलाज जारी है।

पीलीभीत

Harshul Mehra

Aug 22, 2025

Pilibhit News: पीलीभीत जिले के गजरौला थाना अंतर्गत बिनौर गांव के पास पीलीभीत-बस्ती राजमार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया। बुधवार रात करीब 11 बजे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 38 वर्षीय पत्नी की मौत हो गई। उनके 8 वर्षीय बेटे को कई गंभीर चोटें आईं।

पति-पत्नी को डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित

गजरौला थाने के SHO ब्रजवीर सिंह ने बताया कि जब वह रात्रि गश्त पर निकले थे तब उन्होंने 3 लोगों को सड़क पर देखा। उन्हें पीलीभीत जिला मुख्यालय स्थित स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ले जाया गया, जहां पति-पत्नी को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया गया।

मृतक दंपति के बेटे की हालत गंभीर

डॉक्टर्स के मुताबिक मृतक दंपति के बेटे की हालत गंभीर है और वह जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। दंपति, रजनीश वर्मा और संगीता वर्मा, और उनका बेटा रवि खीरी जिले के हैदराबाद थाना अंतर्गत बेहरा मुल्तान के रहने वाले थे। दंपति उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक निजी कंपनी में काम करते थे। SHO ने कहा कि तीनों घर लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई।

Published on:

22 Aug 2025 11:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Pilibhit / Pilibhit News: वाहन की चपेट में आने से दंपति की दर्दनाक मौत; बेटे की हालत गंभीर

