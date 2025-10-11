दो देवरों ने चचेरी भाभी से बंदूक की नोक पर किया था रेप, कोर्ट ने अब सुनाई 20-20 साल की सजा

2017 की यह घटना गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जहां पर महिला का पति शहर से बाहर गया हुआ था। महिला अपने चार बच्चों के साथ घर में अकेली थी, जिसमें एक 18 महीने की मासूम बच्ची भी थी, जो अपनी मां के पास आराम कर रही थी। इसी दौरान महिला के दो चचेरे देवर मौका देख जबरदस्ती घर में घुस कर बंदूक की नोक पर महिला का बलात्कार किया, जिसके विरूद्ध में महिला ने गजरौला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।