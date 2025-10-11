Patrika LogoSwitch to English

पीलीभीत

दो देवरों ने चचेरी भाभी से बंदूक की नोक पर किया था रेप, कोर्ट ने अब सुनाई 20-20 साल की सजा

Rape Case at Gun Point : पीलीभीत में महिला से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो भाइयों को 2017 में अपने ही चचेरे भाई की पत्नी से बंदूक की नोक पर दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई।

2 min read

पीलीभीत

image

Avaneesh Kumar Mishra

image

Kuldeep Sharma

Oct 11, 2025

Symbolic Image.

Rape Case at Gun Point : पीलीभीत में घर में अकेली महिला से दुष्कर्म के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। कोर्ट ने मेडिकल साक्ष्यों के अभाव में पीड़िता की विश्वसनीय गवाही के आधार पर दोनों दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, विश्वसनीय गवाही अकेले भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है।

2017 की यह घटना गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जहां पर महिला का पति शहर से बाहर गया हुआ था। महिला अपने चार बच्चों के साथ घर में अकेली थी, जिसमें एक 18 महीने की मासूम बच्ची भी थी, जो अपनी मां के पास आराम कर रही थी। इसी दौरान महिला के दो चचेरे देवर मौका देख जबरदस्ती घर में घुस कर बंदूक की नोक पर महिला का बलात्कार किया, जिसके विरूद्ध में महिला ने गजरौला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।

पीड़िता के दिये बयान के अनुसार वह 30 जून, 2017 को अपनी 18 महीने की बेटी के साथ घर पर अकेली थी। दोनों आरोपी जबरन उसके घर में घुस आए और बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया।

दोषियों को सुनाई सजा-

  • कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
  • धारा 452 के तहत पांच साल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना।
  • धारा 506 के तहत एक साल की सजा।
  • धारा 376 डी के तहत 10 महीने सजा।
  • 1,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भी हो सकती है।

मेडिकल जांच में नहीं मिले थे साक्ष्य

घटना के बाद दोनों दोषी फरार हो गए, जिसके कारण जांच में देरी हो गई थी। 33 दिन बाद दोनों दोषी को पकड़ा गया और मेडिकल जांच की गई। जांच में देरी के कारण डॉक्टर भौतिक साक्ष्य बरामद नहीं कर सके। जिला महिला अस्पताल की पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनीता चौरसिया ने कहा, इतने लंबे समय के बाद यौन उत्पीड़न के लक्षणों का पता लगाना लगभग असंभव है।

Published on:

11 Oct 2025 05:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pilibhit / दो देवरों ने चचेरी भाभी से बंदूक की नोक पर किया था रेप, कोर्ट ने अब सुनाई 20-20 साल की सजा

