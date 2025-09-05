हाय रे समोसा! पत्नी ने की फरमाइश पति घर लेकर नहीं आया समोसा फिर…

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मामूली समोसे की फरमाइश ने पति-पत्नी के बीच हिंसक विवाद का रूप ले लिया। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवंतापुर गांव में रहने वाले शिवम की पत्नी संगीता ने समोसा न लाने की वजह से न केवल अपने पति की पिटाई की, बल्कि अपने मायके वालों को बुलाकर पंचायत में ससुराल वालों पर भी हमला करवाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है।
शिवम और संगीता की शादी 22 मई 2025 को हुई थी। दोनों की जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन 29 अगस्त की शाम को संगीता ने शिवम से गर्म-गर्म समोसा लाने को कहा। शिवम का कहना है कि रास्ते में उनके पैसे कहीं गिर गए, जिसके चलते वे समोसा नहीं ला पाए। इस बात पर संगीता नाराज हो गईं और उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। विवाद यहीं नहीं रुका, संगीता ने अपने मायके से मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार, धनीराम और अन्य रिश्तेदारों को बुला लिया। इसके बाद, इन लोगों ने मिलकर शिवम की बेरहमी से पिटाई की। शिवम की मां विजय कुमारी और जीजा रामकरण भी इस मारपीट में घायल हो गए।
मामला शांत करने के लिए गांव के लोगों ने पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश शर्मा के घर पंचायत बुलाई। लेकिन पंचायत में भी संगीता और उनके मायके वालों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आरोप है कि उन्होंने वहां भी शिवम और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। बेल्टों, लात-घूंसों से की गई इस पिटाई में शिवम और उनके जीजा रामकरण गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
शिवम की मां विजय कुमारी ने पूरनपुर कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्रवधू संगीता, उसकी मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार और धनीराम पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) सहित अन्य धाराओं के तहत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरनपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) प्रतीक दहिया ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति स्थिर है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है।