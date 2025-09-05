हाय रे समोसा! पत्नी ने की फरमाइश पति घर लेकर नहीं आया समोसा फिर…

शिवम और संगीता की शादी 22 मई 2025 को हुई थी। दोनों की जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन 29 अगस्त की शाम को संगीता ने शिवम से गर्म-गर्म समोसा लाने को कहा। शिवम का कहना है कि रास्ते में उनके पैसे कहीं गिर गए, जिसके चलते वे समोसा नहीं ला पाए। इस बात पर संगीता नाराज हो गईं और उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। विवाद यहीं नहीं रुका, संगीता ने अपने मायके से मौसी सरला, विमला, मौसा राम अवतार, धनीराम और अन्य रिश्तेदारों को बुला लिया। इसके बाद, इन लोगों ने मिलकर शिवम की बेरहमी से पिटाई की। शिवम की मां विजय कुमारी और जीजा रामकरण भी इस मारपीट में घायल हो गए।