'केजरीवाल ने 6 करोड़ में बेचा टिकट', AAP प्रत्याशी बलवीर जाखड़ के बेटे का दावा, पिता ने किया खंडन

नई दिल्ली। दिल्ली की राजनीतिक में लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2019) से ठीक पहले एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पश्चिम दिल्ली संसदीय सीट से आम आदमी पार्टी ( Aam Aadmi Party ) के उम्मीदवार बलवीर जाखड़ के बेटे उदय ने सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind kejriwal ) पर 6 करोड़ रुपए के बदले टिकट बेचने का आरोप लगाया है।

PM मोदी पर बयान देकर फिर फंसे सिद्धू, चुनाव आयोग ने नोटिस भेज 24 घंटे में मांगा जवाब

'तीन महीने पहले आए और टिकट मिल गया'

दिल्ली में वोटिंग से महज कुछ ही घंटे पहले उदय जाखड़ ने दावा किया कि उनके पिता ने पश्चिम दिल्ली सीट से टिकट के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 करोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि तीन महीने पहले ही मेरे पिता राजनीति में आए हैं। वे इससे पहले कभी भी आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं थे और ना ही अन्ना हजारे ( anna hazare ) आंदोलन का हिस्सा थे। किसी भी गैर राजनिति वाले शख्स को टिकट देना अपने आप में आश्चर्यजनक है।

#WATCH Aam Aadmi Party's West Delhi candidate, Balbir Singh Jakhar's son Uday Jakhar: My father joined politics about 3 months ago, he had paid Arvind Kejriwal Rs 6 crore for a ticket, I have credible evidence that he had paid for this ticket. pic.twitter.com/grlxoDEFVk

'केजरीवाल ने खुद लिया 6 करोड़'

उदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पिता ने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने मना कर दिया था। उन्होंने बताया कि आप से टिकट मिल रहा है जिसके लिए उन्होंने 6 करोड़ रुपए सीधे अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय को दिए हैं। अब ये मेरा फर्ज है कि सच्चाई दुनिया के सामने आए।

नीतीश कुमार का बयान, किसी पार्टी की इतनी औकात नहीं कि खत्म कर दे आरक्षण

Balbir Singh Jakhar, AAP candidate from West Delhi: He stays at his maternal parents' home from the time of his birth and I divorced my wife in 2009. She stayed with me for only 6-7 months. His custody was granted to my wife after the divorce. https://t.co/hHbhXq0Gxr