PM मोदी पर बयान देकर फिर फंसे सिद्धू, चुनाव आयोग ने नोटिस भेज 24 घंटे में मांगा जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस के स्टार प्रचार नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu ) और विवादित बयानों के बीच नाता खत्म ही नहीं हो रहा है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिए जाने को लेकर चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने उन्हें नोटिस भेजा है। आयोग ने सिद्धू पर आपत्तिजनक तरीके से आरोप लगाने और व्यक्तिगत हमले को देखते हुए 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस पर जवाब मांगा है।

बीजेपी ने की थी आयोग से शिकायत

भोपाल में 29 अप्रैल को सिद्धू की ओर से दिए गए बयान की शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने आयोग से की थी। आयोग ने इस संबंध में मध्यप्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट और भाषण का मूल कॉपी मांगी थी। जांच के बाद आयोग ने सिद्धू को नोटिस जारी किया है। तय समय के अंदर जवाब नहीं देने पर आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है।

Election Commission on statements against PM Modi by Navjot Singh Sidhu in a speech on 29 April in Bhopal: EC has decided to provide opportunity to Navjot Singh Sidhu to submit his explanation, within 24 hrs, failing which EC shall take a decision without further reference to him pic.twitter.com/wtG3TS404B