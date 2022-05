उत्तराखंड में AAP को लगेगा बड़ा झटका, कल BJP में शामिल हो सकते हैं सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल!

दिल्ली और पंजाब के बाद एक तरफ आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में विस्तार की नीति पर काम कर रही है तो वहीं पुराने साथी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी आप को बड़ा झटका लगा है। जल्द ही उत्तराखंड में आप के सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोठियाल जल्द बीजेपी का दामन थामने वाले हैं।

Published: May 23, 2022 01:34:19 pm

आम आदमी पार्टी जहां पंजाब विधानसभा में मिली जीत के बाद अन्य राज्यों में विस्तार करने की तैयारी कर रही है। वहीं पुराने साथी पार्टी छोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आप को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने हाल में आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन अब खबरें आ रही है कि वे जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे कर्नल कोठियाल अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।

AAP CM Candidate In Uttarakhand Colonel Ajay Kothial May Join BJP May 24