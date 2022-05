दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सबको नहीं मिलेगी बिजली पर फ्री सब्सिडी सुविधा

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट में गुरुवार को बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युवाओं के लिए दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब सबको बिजली की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए। इन्हीं फैसलों में एक फैसला ये है कि अब दिल्ली में सभी को मुफ्त बिलजी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब उन्हीं को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी, जो उसकी मांग करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कोयल की कमी के बीच आए बिजली संकट को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट में एक अन्य फैसला भी लिया गया है, जिसके तहत दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी पास की गई है। इसके तहत दिल्ली के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ बिजनेस खोलने में मदद भी की जाएगी।

