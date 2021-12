आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ आने से किया इनकार, कहा- हम जनता को नया विकल्प देंगे

आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। आप नेता आतिशी ने कहा कि आप गोवा में अच्छे उम्मीदवार उतारेगी और नया विकल्प मुहैया कराएगी।

aap says we will not do alliance with trinamool congress for goa polls