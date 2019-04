लोकसभा चुनाव: भाजपा में शामिल हुए अभिनेता सनी देओल, गुरुदासपुर से लड़ सकते हैं चुनाव

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। मंगलवार को तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। लेकिन, इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ी खुशखबरी मिली है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने भाजपा का दामन थाम लिया।

गुरुदासपुर से चुनाव लड़ सकते हैं सनी देओल

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को सनी देओल ने दिल्ली स्थित भाजपा में मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सनी देओल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। चर्चा यहां तक है कि सनी देओल पंजाब के गुरुदासपुर से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। गौरतलब है कि दो दिन पहले सनी देओल ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही सनी देओल को लेकर भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। बता दें कि पंजाब में भाजपा-शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन रूप में चुनाव लड़ रही है। अटकलें हैं कि गुरदासपुर सीट से गठबंधन की ओर से संयुक्त रूप से सनी देओल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सनी देओल की मां हेमा मालिनी के अलावा उनके पिता धर्मेंद्र भी साल 2004 में राजस्थान की बीकानेर सीट से सांसद रह चुके हैं।

सनी देओल ने की पीएम मोदी की तारीफ

भाजपा में शामिल होने के बाद सनी देओल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लोगों के विश्वास में मुझे ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि मेरे पापा अटल जी के साथ जुड़े और मैं मोदी के साथ।

गुरुदासपुर से विनोद खन्ना भी रह चुके हैं सांसद

गुरदासपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना इस सीट से भाजपा के सांसद रह चुके हैं। विनोद खन्ना ने 1998, 1999, 2004 और 2014 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। अब देखना यह है कि सन्नी देओल की राजनीति किस करवट बैठती है।

Sunny Deol after joining BJP: The way my Papa worked with and supported Atal ji, I am here today to work with and support Modi ji. My work will do the talking. pic.twitter.com/JyAKFcG4Rn