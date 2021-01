RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा- भारत विरोधी नहीं हिंदू, ओवैसी ने ऐसे किया पलटवार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसव संघ ( RSS ) के सरसंघचालक मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शुक्रवार को भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू है तो वह देशभक्त ही होगा। यह उसका बुनियादी चरित्र और प्रकृति है। भागवत ने कहा कि हिंदू कभी भारत विरोधी नहीं हो सकता।

भागवत के इस बयान के बाद ओवैसी का पलटवार भी सामने आया है। ओवैसी ने भागवत के देशभक्त हिंदू वाले बयान पर उन्हें ट्वीट के जरिए जवाब दिया।

Will Bhagwat answer: What about Gandhi's killer Godse? What about the men responsible for Nellie massacre, anti-1984 anti-Sikh & 2002 Gujarat pogroms?



It's rational to assume that most INDIANS are patriots regardless of their faith. It's only in RSS's ignorant ideology....[1/2] https://t.co/fZv3GpmlIg