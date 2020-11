अमरिंदर सिंह बोले - हम मोर्चा बंदी करने यहां नहीं आए, पीएम से सही समय पर करूंगा बात

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे पंजाब के किसानों का समर्थन करने दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हम यहां पर मोर्चा बंदी करने नहीं आए हैं। बिजली आपूर्ति पहले की तरह बहाल करने के लिए हमारी नेशनल ग्रिड से बातचीत जारी है। हमने ग्रिड को संवैधानिक गारंटी का भरोसा दिया है। लेकिन बात नहीं बनी है। नेशनल ग्रिड का पंजाब पर 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इस मामले में केंद्र का सौतेला व्यवहार वाला फैसला गलत है।

This is not a 'morcha-bandhi'. We asked for time with the President to explain the situation in Punjab which he didn't give. So we thought we'd come and share our views on the matter. I haven't asked for time from the PM but I will in due course: Capt Amarinder Singh, Punjab CM https://t.co/au2DWF8s02