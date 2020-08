गृहमंत्री Amit Shah की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट, रवि शंकर प्रसाद भी हुई Home Isolate

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में तीन बड़े नेताओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें केंद्रीय गृहमंत्री ( Union Home Minister ) अमित शाह ( Amit Shah )भी शामिल हैं। अमित शाह कोरोना पॉजिटिव ( Corona Positive ) होने के बाद से ही हरियाणा के गुरुग्राम ( Gurugram ) स्थित मेदांता अस्पताल ( Medanta Hospital ) में भर्ती हैं।

अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे के बाद अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट सामने आया है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक अब गृहमंत्री के सेहत में सुधार है। उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बताया जा रहा है। वहीं अमित शाह के संपर्क में आने वाले नेताओं के नाम भी अब सामने आ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ( Ravi Shankar Prasad ) ने अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है।

Union Minister Ravi Shankar Prasad goes into self-isolation as he met Home Minister Amit Shah on Saturday evening. His health, however, is fine: Ravi Shankar Prasad's Office



Home Minister had announced yesterday that he tested positive for #COVID19