महिला आरक्षण की पैरोकार बीजेपी में 240 में से 31 महिला सांसद, बाकी पार्टियों का क्या हाल?

इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन (IPU) द्वारा मेंटेन किए जाने वाले नेशनल पार्लियामेंट पर नज़र रखने वाले पारलाइन के अप्रैल 2026 के डेटा के अनुसार, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत दुनिया के करीब 190 देशों में 147वें स्थान पर है। वहीं, रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टा रिका, बोलिविया, मैक्सिको, अंडोरा और यूएई जैसे देशों में संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% या उससे ज्यादा है। इसके अलावा करीब 56 देशों में यह आंकड़ा 33% से ऊपर है।