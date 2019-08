JK मुद्दे पर संसद में अमित शाह की उच्चस्तरीय बैठक, अजीत डोभाल और गृह सचिव मौजूद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में लगातार तीसरे दिन भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सियासी हलचल और सेना के दखल के चलते चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर संसद भवन में गृह विभाग की अहम बैठक चल रही है। बैठक में गृह सचिव और NSA अजीत डोभाल ( NSA Ajit Doval ) भी मौजूद हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) संसद में जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात पर उच्चस्तरीय बैठक कर रहे हैं।

आपको बता दें कि सुरक्षाबलों ने रविवार को घाटी में आतंकियों के घुसपैठ का अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों से साझा किया है।

शुरुआती जानकारी में ये बात पता चली है कि चार आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की है।

कश्मीर में तीन दिन के दौरे पर जाएंगे अमित शाह, पार्टी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा

A meeting is underway between Union Home Minister Amit Shah, Home Secretary Rajiv Gauba and National Security Advisor Ajit Doval, at the Parliament. pic.twitter.com/v5Sw5AmwfQ